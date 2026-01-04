Encontraron a un hombre muerto en un baldío en Pocito

Efectivos de la Policía de San Juan intervinieron este sábado por la tarde en un descampado ubicado entre los barrios Alberdi y Medina Suárez, en el departamento de Pocito, luego de que vecinos del lugar encontraran el cuerpo sin vida de un hombre. El cadáver presenta signos de descomposición, por lo que se estima que podría llevar varios días en el sitio.

El descubrimiento y la intervención policial

El hallazgo se produjo en horas de la tarde, cuando residentes de la zona alertaron sobre la presencia del cuerpo en un terreno baldío. Alrededor de las 19:00 horas, personal policial se constituyó en el lugar para constatar el fallecimiento y proceder con los protocolos correspondientes.

Publicidad

Según las primeras observaciones en el sitio, el cuerpo presentaba un cierto grado de descomposición, lo que lleva a los investigadores a considerar la posibilidad de que la persona haya fallecido hace varios días. Sin embargo, esta estimación preliminar deberá ser confirmada o rectificada una vez que se realice la autopsia de rigor.

La investigación en marcha

Tras la denuncia, los efectivos delimitaron la zona para preservar la escena y procedieron al levantamiento del cuerpo. Los restos fueron trasladados a la morgue judicial, donde se llevarán a cabo los estudios forenses correspondientes.

Publicidad

Hasta el momento, la identidad del fallecido se desconoce. La investigación, a cargo de la fiscalía interviniente, tiene como objetivos primordiales establecer la identidad de la víctima, determinar la causa exacta de la muerte y precisar la data del deceso. La autopsia será fundamental para esclarecer estos puntos y para definir si los hechos configuran un delito o si se trata de una muerte por causas naturales.