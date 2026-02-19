Lautaro Martínez encendió las alarmas en el fútbol argentino tras lesionarse durante la derrota de Inter por 3-1 ante Bodo/Glimt en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League. El delantero fue reemplazado a los 60 minutos por una molestia en el gemelo izquierdo y dejó el campo con dificultades para caminar.

El atacante argentino había tenido una noche complicada en Noruega, con una ocasión clara de gol desperdiciada y un rendimiento por debajo de lo habitual. Sin embargo, la mayor preocupación llegó tras su salida, cuando el cuerpo médico del conjunto italiano lo trasladó al vestuario para una primera evaluación clínica.

Aunque todavía no se difundió el parte médico oficial, las primeras estimaciones indican que la lesión no sería de gravedad y no lo marginaría de la Finalissima que la Selección argentina debe disputar ante España en Qatar dentro de poco más de un mes. De todos modos, su evolución será seguida de cerca tanto por el Inter como por el cuerpo técnico argentino.

La situación se da en un contexto de varias lesiones recientes que afectan a futbolistas del seleccionado. Leandro Paredes sufrió un fuerte dolor en el tobillo que lo dejó fuera de su último compromiso, mientras que Nicolás González padeció un desgarro en Europa. A esa lista se suman problemas físicos de Giovani Lo Celso, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth en las últimas semanas.

El cuerpo técnico argentino mantiene la cautela y aguarda los estudios médicos para determinar los plazos de recuperación de Lautaro. En el Inter, en tanto, también esperan el diagnóstico definitivo para definir su disponibilidad en el partido de vuelta de la serie de Champions, en una eliminatoria que quedó cuesta arriba tras la derrota en la ida.