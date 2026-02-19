El Vaticano incorporará un sistema de inteligencia artificial para traducir en tiempo real las misas presididas por el papa León XIV en la Basílica de San Pedro. La iniciativa permitirá a los fieles seguir la liturgia en hasta 60 idiomas directamente desde su smartphone, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales.

El acceso se realizará mediante códigos QR ubicados en distintos sectores del templo. Al escanearlos, los asistentes ingresarán a una plataforma web donde podrán elegir su idioma y recibir la traducción simultánea en formato texto o audio mientras se desarrolla la celebración. El objetivo es resolver una limitación histórica vinculada a la diversidad lingüística de los peregrinos que visitan el Vaticano.

El sistema fue desarrollado por la empresa italiana Translated junto con Carnegie-AI LLC y el investigador Alexander Waibel. La tecnología se apoya en un modelo de inteligencia artificial llamado Lara, entrenado con grandes volúmenes de datos multilingües para ofrecer traducciones con foco en la precisión, el contexto y el lenguaje religioso.

La implementación coincide con las actividades por el 400° aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro, cuya consagración se realizó en 1626. Desde el Vaticano señalan que la herramienta busca ampliar el acceso a la liturgia y facilitar la comprensión de los mensajes del Papa en un espacio que recibe visitantes de todo el mundo.

Desde el punto de vista técnico, la traducción automática en tiempo real implica desafíos como el reconocimiento de voz preciso, el procesamiento inmediato y la adaptación a expresiones propias del ámbito litúrgico. Los desarrolladores admiten que, como toda tecnología de IA, el sistema puede presentar imprecisiones, aunque aseguran que fue optimizado para minimizar errores.

La incorporación refleja el avance de soluciones de inteligencia artificial en instituciones tradicionales y su uso en eventos con audiencias globales. Si bien no reemplaza a los intérpretes humanos en todos los casos, la herramienta introduce una alternativa escalable para celebraciones multitudinarias y marca un nuevo paso en la integración de tecnología en la experiencia religiosa.