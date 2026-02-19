El invierno 2026 llega con un giro claro en las tendencias de moda y, especialmente, en el calzado. Tras varias temporadas de dominio, los clásicos borcegos comienzan a despedirse del centro de escena para dar paso a un modelo más estilizado y versátil: las botas en punta.

¿Por qué las botas en punta van a ser el calzado estrella del invierno 2026? (Ilustración)

Este tipo de calzado, ya sea con terminación cuadrada, redondeada o afilada, se posiciona como la opción estrella para los meses de frío. Su diseño aporta elegancia sin resignar abrigo ni comodidad, dos características clave para el uso diario en invierno.

Entre las variantes que ganan terreno se destaca la punta cuadrada, que suma un aire moderno y sofisticado. Las botas con este formato se adaptan a distintos estilos y ocasiones: funcionan tanto en outfits relajados de día como en combinaciones más formales para la noche.

Además de su impacto estético, las botas en punta ofrecen ventajas prácticas. Protegen del frío y ayudan a estilizar la silueta, ya que la forma de la punta genera un efecto visual que alarga las piernas. Este recurso se potencia cuando se combinan con pantalones de pierna ancha, como los wide leg, que continúan en tendencia.

La adaptabilidad es otro de sus puntos fuertes. Se integran con facilidad a jeans ajustados, pantalones amplios, faldas midi o vestidos, lo que las convierte en un básico versátil para el guardarropa de invierno. Con diseño, funcionalidad y comodidad, las botas en punta se perfilan como el calzado protagonista de la temporada otoño-invierno 2026.