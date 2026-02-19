La denuncia por un presunto acto de racismo contra el argentino Gianluca Prestianni sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que un miembro de la Comisión de Jugadores de la FIFA confirmara que el organismo analiza impulsar sanciones para quienes se tapen la boca al hablar dentro del campo de juego. La medida apunta a evitar que expresiones discriminatorias queden fuera de registro durante los partidos.

El episodio ocurrió durante el cruce entre Benfica y Real Madrid por los playoffs de la Champions League. El delantero brasileño Vinícius Jr. denunció ante el árbitro que Prestianni lo había llamado “mono” de forma despectiva. La escena no pudo comprobarse en las imágenes televisivas porque el futbolista argentino se cubrió la boca con su camiseta al hablar.

Tras el encuentro, varios jugadores del equipo español respaldaron la acusación. Entre ellos, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni aseguraron haber escuchado la expresión denunciada. Sin embargo, la falta de registros visuales y sonoros complicó la posibilidad de confirmar los hechos en el momento.

En ese contexto, el exfutbolista francés Mikaël Silvestre, integrante de la Comisión de Jugadores de la FIFA, señaló en una entrevista con Sky Sports que se estudian cambios reglamentarios. “Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca”, afirmó, y advirtió que el objetivo es evitar conductas de odio que no puedan verificarse por las cámaras.

Silvestre explicó que el debate recién comienza y que requerirá diálogo con árbitros y autoridades. También cuestionó la falta de información para el público en el estadio durante el incidente y remarcó que, de confirmarse el insulto, correspondería una sanción severa y un programa educativo para el futbolista involucrado.

Por ahora, la eventual sanción a Prestianni sigue en evaluación y la investigación enfrenta limitaciones por la cercanía del partido de vuelta, que se jugará en Madrid la próxima semana. Mientras tanto, el caso reavivó el debate sobre el racismo en el fútbol europeo y sobre los mecanismos necesarios para registrar y castigar este tipo de conductas dentro del campo de juego.