Encontraron finalmente el cuerpo del hombre fallecido que se perdió por un intercambio erróneo

Una familia sanjuanina peregrinó durante dos días entre clínica, funeraria y cementerios para encontrar a uno de sus integrantes recientemente fallecido. Por un error, sus restos fueron dados a otra familia y terminaron sepultados en el cementerio de Las Chacritas donde finalmente fue encontrado este sábado por la mañana después de una exhumación que hicieron en el lugar, según explicó a DIARIO HUARPE el cuñado de la persona fallecida, Roberto Mercado. Seguramente el caso de Roque Bolado de 78 años tendrá mucha tela para cortar, ya que sus familiares están decididos a tomar vías legales para que los responsables de la negligencia paguen.

Todo empezó el viernes por la mañana. La familia de Roque Bolado, con su hija Flavia y su cuñado Roberto Mercado a la cabeza, fue a buscar sus restos para la cremación. Estaban en Santa Clara porque ahí falleció como caso sospechoso Covid-19, pero el sanatorio le dijo a la familia que el cuerpo no se encontraba y que al parecer fue entregado por error a otra familia para el entierro.

La desesperación invadió inmediatamente a los Bolado, que no podían hacer el duelo en paz porque no sabían dónde estaba el cuerpo de Roque, que había muerto el miércoles pasado. “Mi papá estaba en un estado depresivo grave a raíz de la pandemia, del encierro y no poder trabajar. Ya no quería vivir mi papi. Lo llevamos a la clínica, lo internaron y le realizaron un hisopado el cual le dio negativo. Igual lo dejaron en una sala de casos sospechosos hasta obtener el resultado del PCR”, dijo ayer viernes su hija Flavia a radio Estación Claridad. El hombre falleció y el resultado del PCR salió negativo.

La familia responsabilizó en primera instancia a la clínica Santa Clara, pero esta se desligó de toda culpa mediante un comunicado. "E 3 de mayo ingresó un paciente con un cuadro clínico compatible con Covid-19, por lo que se le realizó el hisopado y quedó internado en el área destinada a tal fin a la espera del resultado de PCR. Dos días después, el día 5 de mayo, el hombre murió sin todavía tener el resultado del análisis por la infección, pero “cumpliendo con los protocolos vigentes, el cuerpo del paciente se traslada a la morgue”, indicaron los voceros del centro de salud privado.

"El jueves 6 de mayo otro paciente, este sí confirmado de Covid, falleció y su cuerpo también fue llevado a la morgue. “Ese mismo día, personal de la empresa funeraria Lanusse-Annecchini, contratada por los familiares de ambos pacientes fallecidos, ingresa a la morgue en soledad (acorde a protocolos) a los fines del retiro del cuerpo de uno de los pacientes, confundiendo dicho personal los cuerpos, a pesar del correcto rotulado identificatorio de los mismos”, explicaron desde la clínica.

Tras la confusión de los cuerpos, finalmente la familia de Roque Bolado encontró su cuerpo. Ocurrió este sábado por la mañana, luego de exhumar dos cuerpos: el primero en el cementerio de Pocito y otro en Las Chacritas, donde hallaron al hombre de 78 años, según confirmó a este medio el cuñado Roberto Mercado.

El pariente de Bolado dijo que aparentemente otra funeraria fue la que se confundió de cuerpo y se llevó por error al de su cuñado. Por eso, le darán una parcela en el mismo cementerio, donde descansará por fin en paz. El hombre explicó que no podrán velarlo porque ya quieren terminar con el tema.

Mercado explicó que pasado este tema hablarán con un abogado para hacer las demandas correspondientes a las entidades involucradas si corresponde. Ya hay una denuncia policial en la Comisaría 3ª y estuvo interviniendo el Tercer Juzgado de Instrucción de Guillermo Adárvez.