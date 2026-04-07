Un operativo de búsqueda en el departamento Jáchal terminó con el hallazgo sin vida de un hombre que era intensamente buscado desde el lunes por la tarde.

Según informaron fuentes del caso, el hombre había sido visto por última vez cuando descendía con animales desde una zona serrana en dirección al Puesto Salado. Al no regresar, sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 21ª durante la mañana del martes, lo que activó el protocolo de búsqueda.

A partir de ese momento, se desplegó un amplio operativo con la intervención de la UFI Norte. Participaron efectivos policiales, Bomberos, Gendarmería Nacional y grupos de voluntarios, además de familiares y allegados que colaboraron en los rastrillajes.

Horas después, los equipos lograron ubicar el cuerpo en el fondo de un barranco de gran profundidad, en un sector de difícil acceso. De acuerdo a los primeros datos, el hombre no respondía a los llamados ni presentaba signos vitales al momento del hallazgo.

La principal hipótesis indica que habría sufrido una caída accidental en ese terreno escarpado, lo que le provocó la muerte. No obstante, las autoridades señalaron que será la autopsia la que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento.

El fiscal de turno, Sohar Aballay, interviene en la causa y supervisa las tareas para recuperar el cuerpo, en medio de condiciones geográficas complejas.