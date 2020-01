Encuentran muerta a una trabajadora social dentro de una ONG de Santa Fe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Una trabajadora social de 41 años fue hallada hoy muerta en la sede de una asociación civil que trabaja con mujeres en situación de violencia en la ciudad de Santa Fe y la justicia ordenó una investigación para determinar las causas del fallecimiento, informaron fuentes policiales.



Se trata de Daniela Cejas, cuyo cadáver fue encontrado esta mañana en la cocina de la sede de a Asociación Civil Generar, denominado "Nuestra Casa", situada en calle 4 de Enero al 6600, del barrio Mayoraz de la capital santafesina.



Voceros policiales dijeron que el hallazgo se produjo luego de un aviso por parte del esposo de Cejas, quien concurrió este domingo a buscar a la mujer a la asociación (de la que ella era vicepresidente) preocupado porque anoche no había vuelto a su casa.



Al encontrar a la mujer fallecida, la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ana Laura Gioria, ordenó la realización de una autopsia para intentar averiguar las causas de muerte.



Tras conocerse el hallazgo del cadáver, la asociación emitió un comunicado en el que desconoció la razón por la que Cejas fue a se lugar.



"Siendo tan reciente lo ocurrido, aún no sabemos por qué Daniela buscó refugio en 'Nuestra Casa', Centro de Día para Mujeres en situación de Violencia. Estamos a la espera de la actuación de la Fiscalía especializada. No nos conforma tener que aceptar un diagnóstico de presunta muerte dudosa", expresa el texto.



Además, señala que "nuestra experiencia acumulada en años de trayectoria, en situaciones de violencia sobre las mujeres, nos hace dudar de lo antedicho", poniendo un manto de dudas sobre la calificación de "muerte dudosa".



Generar explica luego que "además de ser vicepresidenta, Daniela estaba comprometida profesionalmente como Coordinadora del Equipo interdisciplinario de profesionales de 'Nuestra Casa", y sobre el final de la nota exige justicia, al tiempo que el texto cierra indicando que "ella ansiaba su libertad".