El partido de la Libertad Avanza, llevó adelante una intensa jornada de organización y planificación política junto a los equipos departamentales y el equipo provincial del espacio que tiene la representación oficial de Javier Milei en el distrito.

La reunión fue presidida por el líder del espacio libertario local, el diputado nacional José Peluc. El propósito de este encuentro es para coordinar acciones a futuro en los territorios departamentales, con la proyección a las elecciones de 2027.

Además, se trató entre los cuadros de dirección partidaria, de consolidar la formación de nuevos referentes y discutir las problemáticas y necesidades de cada bloque departamental.

Durante la jornada, se abordaron temas puntuales en las representaciones departamentales del partido. En todos los discursos e intervenciones, se trató de dejar en claro, que “la verdadera opción para el electorado, es la Libertad Avanza, en sintonía con las ideas de la libertad que impulsa el presidente Javier Milei”, ese fue el mensaje unívoco que quedó establecido para todas las líneas internas del espacio político.

También se remarcó la posición de “la importancia de contar con listas propias, con dirigentes comprometidos con el proyecto político y con una clara vocación de transformación”.

En 15 días más, se realizará un nuevo encuentro para profundizar el trabajo en las estructuras locales. “No hay vuelta atrás: debemos ganar en todos los departamentos”, dijo Peluc. “Nosotros venimos a hacer política, la política que representa Javier Milei, y debemos defender y acompañar a todos los que se suman a este espacio”, enfatizó el diputado nacional.