Desde este lunes el público sanjuanino podrá acercarse por las galerías del Centro Cultural Estación San Martín para descubrir la mirada artística distintos autores locales acerca del pasado, la añoranza por un San Juan de otra época y la nostalgia de otras décadas. Se trata de la exposición pictórica denominado “Veranos de nuestra niñez”.

A partir de la colección visual de la Galería Virtual Arte de San Juan y con auspicio de la Municipalidad de Capital, esta muestra evoca las experiencias vividas por sus autores durante sus respectivas infancias.

Pablo Yamamoto explica a la intendenta Laciar, las características de las obras.

Esta propuesta plantea una mirada contemporánea sobre las experiencias de la infancia, tomando al verano como un tiempo compartido que atraviesa recuerdos, emociones y vivencias comunes. La curaduría en la selección y montaje de las piezas estuvo a cargo de Lucila Riofrío Montoya. Su dinámica e intención, estuvo enfocada en revelar un diálogo entre retratos personales de cada artista a partir de un eje común: el verano sentido desde la niñez. Pero, respetando la diversidad de lenguajes y recorridos individuales.

La serie visual está integrada por obras Silvina Martínez, Estela Milán, Elina Lucero Barud, Isabel Fernández, Fernando Loré, Viviana González, Oscar Fontalvo, Humberto Costa, Patricia Nicolía Flores, Teresa Gonella, Belén Ramírez, Sonia Parisí, María Rosa Plana, Carmen Cuenca, Arturo Sierra, Luis Godoy, Teresita Chiconi, Eliana Femenía y de Lucila Riofrío Montoya.

Hubo una nutrida concurrencia en el acto de inauguración.

En el desierto sanjuanino, el verano se presenta como un período cargado de significados: el calor intenso, el agua como espacio de encuentro, los canales y acequias, las reuniones familiares, las celebraciones de fin de año, los carnavales y la chaya, así como los juegos cotidianos. Todos estos componentes atraviesan las obras de manera directa o sugerida, desde memorias personales que permanecen vigentes en el presente.

Las piezas exhibidas son producciones contemporáneas que exploran experiencias pasadas sin reconstruirlas de manera literal, reflexionando sobre cómo esos recuerdos continúan influyendo en la mirada y en la práctica artística actual.

En ese cruce entre memoria y presente, la muestra construye un recorrido en el que lo individual se vuelve colectivo, invitando al público a reconocerse en las obras y a reencontrarse con sensaciones compartidas. En este sentido, “Veranos de nuestra niñez” se consolida como un espacio de encuentro entre artistas y comunidad, donde el arte funciona como puente entre tiempos, recuerdos y miradas.

El acto de apertura, que se realizó este fin de semana en el centro cultural de la estación, fue conducido por la intendenta de Capital, Susana Laciar, quien fue acompañada por los protagonistas de la muestra.

En su discurso, Laciar comenzó reseñando su propia experiencia personal para conectar con el tema central de la muestra: “Recordaba las nochecitas de verano de nuestra infancia.... recordaba a mi abuela en su hamaca en sus infaltables nochecitas de verano, que se vivían en el porche de la casa, junto con los otros vecinos y con los nietos… recordaba a las amigas, las tardes en las plazas con sus juegos y como no recordar el carnaval y las fiestas, las celebraciones en cada verano, era celebrar la vida en San Juan...". De este modo, la mandataria municipal celebró por la presentación del contenido de las piezas expuestas en las galerías.

También estuvieron presentes, el presidente del Concejo Deliberante, Elio Vargas Martos, concejales, secretarios, subsecretarios y directores del Departamento Ejecutivo Municipal, así como también personalidades destacadas en el ámbito cultural y público en general.

El sitio web Galería Virtual Arte de San Juan, fue creado por Pablo Yamamoto. El creativo es diseñador de imagen y sonido y artista visual radicado en San Juan desde 2019. Yamamoto ha desarrollado proyectos propios en fotografía, fotocomposición, edición de video y gestión de plataformas artísticas. La función de esta galería virtual es visibilizar y conectar artistas visuales sanjuaninos, sin intermediarios.

La exposición se puede visitar hasta el 28 de febrero, de lunes a viernes de 8:30 hs. a 13:30 hs. y de 17 hs. a 21 hs. y sábados de 17 hs. a 21 hs. en el Centro Cultural Estación San Martín, con entrada libre y gratuita.