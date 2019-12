Encuentro multipartidario de diputados en la Legislatura ponderó el nuevo protocolo del aborto

Diputados de diferentes bloques en la Legislatura porteña participaron hoy de un encuentro en el que se ponderó la reinstalación del Protocolo de acción para abortos no punibles y se avanzó en la construcción una mesa multipartidaria que coordine acciones que reflejen las reivindicaciones de la agenda de las mujeres y disidencias.



Casi dos docenas de diputados de siete bloques legislativos participaron del encuentro que este mediodía organizó la Campaña Nacional del Aborto en el que se realizó una evaluación sobre la aplicación de la Educación Sexual Integral y del Protocolo ILE que la Ciudad implementó en 2007, al tiempo que se debatió sobre la necesidad de adherir al publicado hoy por el Ministerio de Salud de la Nación.



Voceros de la organización presentaron la reunión como un espacio “para pensar estrategias” y se mostraron a favor de conformar una mesa plural que permita “tener presencia en la Legislatura durante todo el año”.



La publicación del nuevo ILE fue el tema preponderante en cada intervención y, aunque los presentes no pudieron alcanzar un acuerdo sobre la necesidad de adherir al mismo desde la Ciudad, se mostraron a favor de trabajar un proyecto de ley.



La flamante diputada y ex ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez, recordó que “la Ciudad está aplicando su protocolo desde 2007” y que durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se “fortaleció el acceso a anticonceptivos en todos los centros de Salud”.



Dirigentes del Frente de Todos señalaron que existen “restricciones” al acceso a la ILE en la ciudad, mientras que desde la izquierda afirmaron que el protocolo porteño es “regresivo” y criticaron “la incidencia de las iglesias” en la apliación dispar de la Educación Sexual Integral.



“Si el gobierno porteño no piensa sumarse (al protocolo nacional) en lo inmediato, nosotros creemos necesario sumarse”, afirmó Lucía Cámpora (Frente de Todos).



Por su parte, Leandro Halperin (UCR-Evolución) dijo que “no hay ningún derecho que sea tal si hay distribución desigual de herramientas, si hay disidencia entre las normas y aplicación” y dijo que todos los integrantes de su bloque tienen “la voluntad de integrar un espacio multisectorial para mejorar la ESI” y del ILE.



La aplicación de la Educación Sexual también fue un punto de debate y, en ese sentido, Laura Velasco (Frente de Todos) recordó que durante un año se realizaron mesas de debate en la comisión de educación de la Legislatura y afirmó que “es indispensable pensar la ESI con un presupuesto específico”.



Desde la Campaña Nacional del Aborto invitaron a trabajar además en diversas propuestas de difusión en escuelas y en acciones como un "pañuelazo" para febrero y el 8 de marzo, día internacional de la Mujer.