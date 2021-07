Enseñan buenas prácticas en la elaboración de conservas caseras

La Dirección de Comercio, Industria y Publicidad Urbana de la Municipalidad de Capital, a través del Área de Control Bromatológico, ofrece a la comunidad el dictado del Curso “Buenas prácticas en la elaboración de conservas caseras”; bajo la modalidad virtual, asincrónica, gratuito y con certificación.

Los interesados, podrán realizar el curso a través de la plataforma del Aula Virtual de la Municipalidad de Capital.

La inscripción debe realizarse ingresando a la página oficial del municipio

https://municipiosanjuan.gob.ar/aula y completando el formulario correspondiente.

Posteriormente los inscriptos recibirán un mail de confirmación en su casilla de correo electrónico, en caso de no visualizarlo directamente en la bandeja de entrada por favor revisar spam o correo no deseado y en caso de no recibirlo, comunicarse a soporteonline@municipiosanjuan.gob.ar.

Los interesados que ya posean usuario y contraseña en el Aula Virtual de la Municipalidad de la Capital no necesitan matricularse nuevamente.

Desde el momento en que el participante se matricula al curso podrá tener acceso y realizar todas las actividades en un periodo de 15 días corridos, transcurrido ese lapso de tiempo el curso quedará inhabilitado.