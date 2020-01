Entidades agropecuarias de Entre Ríos niegan que haya desabastecimiento de maíz y trigo

Las entidades agropecuarias que conforma la Mesa de Enlace en la provincia de Entre Ríos salieron hoy a desmentir que exista desabastecimiento de maíz y trigo en el mercado.



En un comunicado de prensa, recordaron que "en los últimos días sectores de la cadena que usan" trigo y maíz como "molinos harineros, frigoríficos avícolas, feedloteros" denunciaron que no encuentran en el mercado partidas suficientes para la elaboración de harina o para alimentar a animales destinados a engorde.



La Mesa rechazó esta versión y la calificó como "información tendenciosa sobre el sector" que busca "que la sociedad nos mire con indiferencia o bien para que tome partido y repita esas consignas pensadas desde un relato maquiavélico".



"Estos sectores piden la intervención del gobierno y así se perjudican productores y consumidores: unos reciben menos y otros pagan más por el producto", alertaron.



En Argentina "se producen entre 3 o 4 veces más de lo que se necesita para el mercado interno", indicó la Mesa provincial, tras lo cual agregó que también "existen mecanismos que permite acordar compras para todo el año".



Por eso, la intervención del Estado "siempre ha perjudicado al productor y nunca ha resguardado al consumidor", consideró la mesa de enlace entrerriana.



La semana pasada, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) señaló que el sector enfrenta una "difícil situación" al "no encontrar en el mercado interno partidas de maíz suficientes" para abastecer a los animales.



En un comunicado, la entidad empresaria aseguró que "muchas empresas avícolas y del sector están atravesando un momento difícil al no encontrar en el mercado interno partidas de maíz suficientes para abastecer las necesidades de consumo mínimas indispensables".



El CEPA alertó que "en las últimas semanas el precio interno del maíz registró un alza importante ante la restricción de oferta de ese producto, pero, a pesar de esa suba, no se logra conseguir la cantidad requerida del cereal".