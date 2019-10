Entre el Brexit y la desigualdad, los principales candidatos británicos lanzan su campaña electoral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo hoy que las próximas elecciones definirán cuestiones económicas y sociales clave y serán una oportunidad para transformar el Reino Unido, al lanzar su campaña el día en que el país debía salir de la Unión Europea (UE).



El primer ministro y candidato a la reelección, Boris Johnson, le respondió acusándolo de la demora en el Brexit y afirmando que los comicios del 12 de diciembre permitirán superar el "atolladero", dejando en claro la cuestión que piensa priorizar de cara a las elecciones.



Corbyn presentó el plan de su partido de centroizquierda para enfrentar "intereses establecidos" que perjudican al ciudadano común, en un intento de que las seis semanas de campaña no giren solo en torno a la salida del Reino Unido de la UE.



Retomando los banderas históricas de su Partido Laborista, Corbyn prometió "reconstruir" los servicios públicos y arremetió contra "evasores de impuestos, terratenientes deshonestos, malos patrones y grandes contaminadores".



Las elecciones serán "una oportunidad única en una generación para transformar el país", dijo Corbyn en un discurso en el sur de Londres de presentación de su plataforma electoral ante cientos de laboristas.



"Vamos a ir tras los evasores de impuestos, los terratenientes deshonestos, los malos patrones, los grandes contaminadores. Porque sabemos de qué lado estamos. ¿De qué lado están ustedes?, señaló, citado por BBC.



El conservador Johnson consiguió esta semana el aval del Parlamento a su pedido de adelantar las elecciones dos años y medio respecto de su fecha prevista, en 2022, para intentar poner fin al estancamiento político que tiene bloqueado el Brexit.



El premier había prometido sacar hoy al Reino Unido del bloque, cumpliendo con la fecha prevista, pero no logró que el Parlamento apruebe el acuerdo de divorcio que alcanzó con la UE, que esta semana entonces aplazó el Brexit tres meses, hasta el 31 de enero.



Johnson planea centrarse en acusar a Corbyn de la demora en el Brexit.



"Hoy debería haber sido el día en que cumplíamos con el Brexit y finalmente salíamos de la UE", dijo Johnson hoy con motivo de cumplirse 100 días desde su llegada al poder y antes de visitar un hospital, una escuela y una comisaría como actos de campaña.



"Pero pese al grandioso nuevo acuerdo que alcancé con la UE, Jeremy Corbyn se negó a permitir que suceda, insistiendo en más vacilaciones, más demoras y mayor incertidumbre para las familias y los negocios", agregó.



Corbyn cree que los votantes están cansados de debates sobre el Brexit y que quieren oír propuestas sobre la salud pública, el medioambiente y políticas sociales, luego de años de recortes y ajustes adoptados por sucesivos gobiernos conservadores.



Los laboristas están divididos entre los que, como Corbyn, quieren seguir adelante con el Brexit y otros que quieren permanecer en la UE.



Luego de un intenso debate interno, los laboristas dicen ahora que, si ganan las elecciones, renegociarán el acuerdo de divorcio con la UE y luego convocarán un referendo para que el pueblo decida si quiere irse del bloque o permanecer en él.



Corbyn no ha dicho qué posición apoyará.



"El primer ministro quiere hacerles creer que vamos a celebrar esta elección porque el Brexit está bloqueado por la élite del establishment", dijo Corbyn.



"La gente no se engaña tan fácilmente. La gente sabe que los conservadores son la élite del establishment", agregó.



Aunque el Partido Conservador de Johnson tiene ventaja en los sondeos, analistas dicen que el resultado es imprevisible porque el tema del Brexit no respeta la lealtad tradicional a los partidos.



Para muchos votantes, su condición de partidarios o detractores del Brexit es más importante que su afiliación.



Unos 46 millones de electores están habilitados para votar en los comicios, en los que se renovarán los 650 escaños de la Cámara de los Comunes.



Las elecciones serán la tercera gran cita con las urnas en tres años, luego del referendo de 2016 en que se aprobó el Brexit y de una elección convocada en 2017 por la predecesora de Johnson, la ex primera ministra conservadora Theresa May.



La jugada de May terminó siendo funesta para su partido, que perdió su mayoría parlamentaria.



La derrota impidió que el Parlamento aprobara el acuerdo de divorcio que la premier había alcanzado con la UE, lo que derivó en su renuncia y en su reemplazo por Johnson, que asumió en julio.