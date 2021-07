Entró a la fuerza a la casa de su ex y amenazó con quemarla junto a sus hijos: no irá preso 

Patricio Paez entró por la fuerza a la casa de su ex cargando un bidón de nafta y tras insultarla y amenazarla cayó preso. Este martes se presentó ante la Justicia y fue condenado a dos años de prisión pero en suspenso, por lo que seguirá en libertad.

El hecho ocurrió el pasado 23 de julio, cuando la ex pareja de Paez y los dos hijos de la pareja se encontraban en la vivienda a las 17:50. En un momento escucharon un sonido sospechoso y la mujer se asomó por una ventana del garage a ver qué sucedía. Fue ahí cuando vio a su ex marido ingresando por las rejas de la entrada sin permiso. El hombre tenía prohibido acercarse a ella o a los hijos de ambos.

La víctima alcanzó a avisarle a sus hijos y uno de ellos le puso pasador y llave a la puerta de ingreso, lo que detuvo a Paez de entrar. Ante esto el sujeto se puso más violento y empezó a gritarle insultos a su ex pareja y frente a los hijos de ambos dijo que iba a incendiar la casa y para que perdiera todo.

Otra vez fue un hijo de la pareja quien salió en ayuda de su madre, que estaba intentando calmar al sujeto y pidiéndole que se vaya. El chico tomó su teléfono y llamó al 911, pidiendo que alguien los resctara de la situación de terror que vivían.

Al darse cuenta de que estaban pidiendo auxilio, Paez volvió a saltar la reja de entrada, se subió a la moto en la que se movía y se fugó del lugar.

Pero la pesadilla todavía no terminaba. Cuando la víctima salió se dio cuenta de que las amenazas de su ex no eran solo eso. Encontró en el patio un bidón de cinco litros lleno de nafta. La mujer no tiene vehículo, por lo que todo indica que Paez había llegado a la vivienda preparado para cumplir la promesa de quemar todo.

Con estas pruebas el sujeto llegó a juicio en la UFI Cavig este martes. Los fiscales Claudia Salica y Roberto Ginsberg presentaron la investigación y luego el juez decidió darle los dos años en suspenso a Pez. La condena fue por amenazas, desobediencia de orden judicial y violación de domicilio.