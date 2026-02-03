El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la primera reunión de Gabinete del año 2026 junto a ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial, en un encuentro que funcionó como punto de partida formal de la gestión para el nuevo año. La reunión tuvo como eje central el repaso de la agenda de trabajo y la reafirmación de los lineamientos del plan de gobierno, con un mensaje claro hacia el interior del equipo: cercanía con la gente, escucha activa y respuestas concretas.

El encuentro permitió ordenar prioridades, revisar los desafíos que dejó el inicio del año y alinear a las distintas áreas del Estado bajo una misma hoja de ruta. En ese marco, Orrego remarcó la necesidad de sostener una gestión presente y responsable, con foco en las demandas reales de la comunidad sanjuanina y en el trabajo coordinado entre ministerios y secretarías.

Escuchar y estar cerca, el mensaje central

Durante la reunión, el gobernador hizo hincapié en la importancia de mantener un vínculo directo con la ciudadanía. La consigna fue clara: escuchar a la gente para tomar mejores decisiones. En esa línea, se planteó la necesidad de reforzar los canales de diálogo, profundizar la presencia territorial y fortalecer el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno para dar respuestas más ágiles y eficaces.

La reunión también sirvió para reafirmar el valor del trabajo en equipo como pilar de la gestión. Desde el Ejecutivo señalaron que la coordinación interna y la planificación conjunta serán claves para avanzar con los objetivos propuestos para este año, en un contexto económico y social que exige eficiencia en el uso de los recursos y un Estado activo.

Rumbo ratificado

El Gabinete también repasó aspectos vinculados al Presupuesto 2026, aprobado en diciembre pasado por la Legislatura provincial con más de $3 billones de pesos y equilibrado bajo lineamientos de sostenibilidad fiscal. El documento define recursos para áreas clave como seguridad, educación, vivienda y asistencia social, lo que permitirá sostener las prioridades de gestión definidas para el año en curso.

Para las autoridades, ese marco financiero será central para consolidar los programas en marcha y dar continuidad a iniciativas que promuevan el desarrollo productivo, la infraestructura y la calidad de los servicios públicos, con un énfasis especial en la asistencia y soluciones a problemáticas que surgen de situaciones extraordinarias como las recientes lluvias.

Planificación y trabajo conjunto

En su alocución, Orrego subrayó que la gestión 2026 debe caracterizarse por una articulación estrecha entre los distintos ministerios y secretarías, con un enfoque transversal que integre las urgencias territoriales con la implementación de políticas de largo plazo.

El gobernador pidió que cada área ponga especial énfasis en la coordinación interinstitucional, con metas claras que permitan medir avances y asegurar resultados visibles para la ciudadanía. Según fuentes oficiales, la reunión de Gabinete dejó una hoja de ruta que combina acciones de corto plazo —como los operativos de atención tras el temporal, la entrega de asistencia financiera y la ampliación de líneas de crédito para sectores productivos— con proyectos estructurales que impacten en la calidad de vida de los sanjuaninos.

Hacia adelante

Con este primer encuentro del año, el Gobierno provincial apuntó a demostrar que la gestión 2026 estará orientada a la resolución de problemas reales, con énfasis en la escucha social y la proximidad con los ciudadanos, sin perder de vista la planificación estratégica de largo plazo.

Al concluir la reunión, Orrego enfatizó que la provincia debe caminar “de la mano de su gente”, con un Gabinete que no solo planifique, sino que también ejecute con rapidez y eficacia, especialmente en contextos extraordinarios como el que dejó el reciente temporal de lluvia.