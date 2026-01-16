El nombre de Enzo Fernández volvió a instalarse con fuerza en el mercado europeo. Capitán, titular indiscutido y una de las grandes figuras del Chelsea, el mediocampista de la Selección Argentina aparece en el radar del Paris Saint-Germain, según informan medios del fútbol francés. Además, el Real Madrid también lo observa con atención de cara a la reconfiguración de su plantel.

De acuerdo a una publicación del prestigioso diario L’Équipe, la dirigencia del PSG evalúa seriamente el nombre de Enzo como parte de su plan de renovación del mediocampo para la temporada 2026/27. El club parisino, que viene de romper su histórica barrera continental al consagrarse campeón de la Champions League 2024/25 tras golear 5-0 al Inter, busca sostener su dominio con incorporaciones de jerarquía y proyección.

El respaldo económico de los capitales qataríes le permite al PSG moverse con una potencia difícil de igualar incluso para los gigantes de la Premier League. No sorprende entonces que por el club hayan pasado figuras de talla mundial como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María y, en otras épocas, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović y David Beckham. En ese perfil de futbolista total encaja Enzo Fernández, por presente y por futuro.

Sin embargo, el conjunto parisino no está solo en la carrera. Desde hace tiempo, el Real Madrid sigue de cerca la evolución del volante argentino. En plena etapa de reconfiguración tras el cierre del ciclo de Carlo Ancelotti y el breve paso de Xabi Alonso, la Casa Blanca busca reforzar una zona clave del equipo, especialmente luego de la salida de Toni Kroos. En ese contexto, Enzo aparece como una alternativa natural para aportar orden, ritmo y liderazgo en el mediocampo.

Enzo Fernández llegó al Chelsea a comienzos de 2023, apenas seis meses después de su paso por Benfica y tras consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El club londinense realizó una fuerte inversión y le firmó un contrato de larga duración, vigente hasta mediados de 2032, lo que le otorga una posición de fortaleza en cualquier negociación.

Por eso, más allá de los sondeos y del interés concreto de potencias como PSG y Real Madrid, cualquier movimiento dependerá tanto de la voluntad del jugador como de una oferta que satisfaga a Stamford Bridge. Mientras tanto, Enzo continúa enfocado en el presente, aunque su nombre ya volvió a instalarse en la agenda de los clubes más poderosos del mundo.