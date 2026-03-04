El Gobierno nacional oficializó la unificación de los subsidios a las tarifas de gas y eliminó el esquema de segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) que se había implementado en 2022. Esta medida forma parte del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), en línea con el Decreto 943/25, y se instrumenta con la reglamentación técnica aprobada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

A partir de esta modificación, vigente para las facturaciones desde el 1 de febrero de 2026, ya no se divide a los hogares según tres niveles de ingresos para determinar el acceso a la asistencia estatal. En su lugar, el sistema contempla una única categoría de usuarios residenciales que requieren subsidio para acceder al consumo básico de energía.

La eliminación de la segmentación también implicó que quede sin efecto la Tarifa Social Federal de Gas y otras bonificaciones que regían bajo el esquema anterior, así como diversas resoluciones previas que regulaban estos beneficios.

El nuevo régimen no solo unifica los subsidios al gas natural por redes, sino que además incorpora al GLP en garrafas de 10 kilos y al gas propano distribuido por redes, que hasta ahora tenían tratamientos diferenciados en el sistema de asistencia estatal.

Según la normativa, los usuarios que se mantengan dentro de los parámetros del nuevo régimen podrán seguir recibiendo subsidios, mientras que quienes no cumplan con los criterios establecidos deberán abonar sus facturas a valor pleno sin asistencia del Estado.

La medida se enmarca en la política del Gobierno de focalizar y ordenar el gasto público en subsidios energéticos, reduciendo la complejidad del sistema y apuntando a concentrar la ayuda en los hogares que realmente la necesitan.

La implementación del SEF y la eliminación de la segmentación por niveles de ingresos representan un cambio profundo en la forma en que el Estado asiste a los usuarios de servicios públicos de energía, con impactos directos en las facturas de millones de hogares en todo el país.