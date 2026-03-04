Una fuerte sorpresa sacudió al ambiente del Turismo Carretera este martes, cuando el joven piloto Agustín Martínez confirmó que dejaba el automovilismo profesional a los 23 años, generando impacto entre aficionados y protagonistas de la categoría más popular del país.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales del equipo Martínez Competición, que indicó en un comunicado que el piloto había tomado la decisión de retirarse de la práctica profesional del automovilismo y que se trataba de una cuestión personal, por lo que merecía respeto y acompañamiento.

Publicidad

“El equipo solo tiene palabras de agradecimiento y orgullo”, señaló la estructura familiar en sus redes, y aseguró que las puertas para él siempre estarán abiertas, ya que consideran al piloto “parte de su casa”.

Martínez, hijo del histórico Omar “el Gurí” Martínez (una figura emblemática del automovilismo argentino) había mostrado una evolución sostenida en la categoría, participando en 28 competencias, logrando un podio, récord de vuelta y dos victorias en series, lo que lo proyectaba como parte de la nueva generación del TC.

Publicidad

Su decisión, que se conoció a pocos días de la segunda fecha de la temporada, tomó por sorpresa a la comunidad de fanáticos, ya que el piloto venía de terminar segundo en la apertura del campeonato en El Calafate, demostrando competitividad y proyección.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre los motivos detrás del retiro, aunque en comentarios y especulaciones en redes se menciona la posibilidad de que quiera enfocarse en otros proyectos o estudios fuera de la pista.

Publicidad

La partida de Agustín Martínez marca un momento inusual en el Turismo Carretera, donde pocas veces la retirada de un piloto joven y con resultados consistentes se da de manera tan sorpresiva.