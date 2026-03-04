Policiales > En Chimbas
Detuvieron a un hombre tras ingresar a una finca y robar zapallos
Por Ariel Patruceli
Un hombre fue detenido este martes por la tarde-noche en Chimbas, acusado de ingresar a una finca y sustraer unos 20 zapallos ancos. El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en proceso.
Personal policial acudió a una propiedad ubicada en la intersección de calles Necochea y Muñoz, donde el damnificado señaló que un sujeto había entrado al predio y se llevaba la producción en una bolsa.
Los efectivos realizaron un rápido operativo en la zona y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. En su poder tenía los zapallos denunciados como sustraídos.
El detenido fue identificado como Sebastián Tejada, mayor de edad, con domicilio en el barrio Los Cardos, también en Chimbas. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Oropel, quien dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia.
El sujeto quedó vinculado a una causa por hurto y a disposición de la Justicia.