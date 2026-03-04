Un hombre fue detenido este martes por la tarde-noche en Chimbas, acusado de ingresar a una finca y sustraer unos 20 zapallos ancos. El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en proceso.

Tejada utilizó una bolsa blanca para trasladar los zapallos robados.

Personal policial acudió a una propiedad ubicada en la intersección de calles Necochea y Muñoz, donde el damnificado señaló que un sujeto había entrado al predio y se llevaba la producción en una bolsa.

Publicidad

Los efectivos realizaron un rápido operativo en la zona y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. En su poder tenía los zapallos denunciados como sustraídos.

El acusado no pudo escapar y tampoco negar el robo ya que tenía en su poder la prueba.

El detenido fue identificado como Sebastián Tejada, mayor de edad, con domicilio en el barrio Los Cardos, también en Chimbas. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Oropel, quien dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia.

Publicidad

El sujeto quedó vinculado a una causa por hurto y a disposición de la Justicia.