Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes dependientes de la Dirección de investigaciones D-5 de la Policía de San Juan recuperó un Chevrolet Onix que había sido denunciado como robado el pasado 26 de febrero del frente de la vivienda de su dueña en calle Mendoza en el microcentro capitalino.

El procedimiento para secuestrar el auto se concretó en la calle Coronel Díaz, y Salta en el departamento Chimbas, donde el rodado había sido abandonado sin presentar daños ni violencia para ser puesto en marcha y estaba completamente cerrado con llave.

Las tareas de inteligencia y averiguaciones se extendieron por seis días, llevando a cabo revisión de cámaras del Cisem y particulares para tratar de establecer el momento exacto de la sustracción del rodado y del ladrón.

Según lo manifestado por la dueña del vehículo, ella sospecha que el ladrón fue una expareja y por el estado en que fue hallado el auto la versión es probable para los investigadores.

Según informaron fuentes policiales, se realizó un trabajo de seguimiento y vigilancia en la zona hasta lograr ubicar el rodado, un Chevrolet Onix blanco, que registraba pedido de secuestro activo por un Hurto Calificado.

El operativo se desarrolló en coordinación con el área de Abordaje Territorial, lo que permitió confirmar la situación legal del vehículo y proceder a su secuestro inmediato.

El automóvil quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas será restituido a su propietaria. Desde la fuerza destacaron la rapidez del procedimiento y el trabajo de la brigada especializada en delitos automotores y hasta el momento no hay detenidos.