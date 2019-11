Enzo Pérez empezó la rutina de recuperación para llegar bien a la final

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante de River Plate Enzo Pérez, que anoche sufrió un traumatismo y un esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo, inició una rutina de kinesiología y tareas diferenciadas para poder llegar sin problemas a la final de la Copa Libertadores del 23 de noviembre.



Pérez, uno de los jugadores más importantes en el esquema de Marcelo Gallardo, sufrió un golpe en el hombro al caer tras una falta en los minutos finales del partido que River le ganó 2-0 a Estudiantes de Caseros por la semifinal de la Copa Argentina.



El volante millonario terminó el partido con mucho dolor en la zona y casi sin poder mover el brazo izquierdo, pero rápidamente se comunicó que la lesión no era grave y que no tendría inconvenientes en jugar la final ante Flamengo.



Si bien esta mañana Pérez continuaba con dolor en la zona, no tenían previsto desde el cuerpo médico realizarle estudios médicos, ya que este tipo de lesiones sólo necesitan de algunos días para que se desinflame la zona y bajen las molestias.



Fuentes médicas le aseguraron a Télam que la única complicación que genera este tipo de esguince es que al ser “una articulación muy dura” provoca un dolor muy fuerte que puede ser bloqueado con alguna infiltración si es necesario.



El delantero Matías Suárez, que anoche no jugó para ser reservado del desgaste, sufrió una lesión en la misma zona a principios este año ante Palestino, pero aquella vez hubo una distensión y por eso estuvo parado casi un mes.



El golpe que sufrió Enzo Pérez fue amortiguado por el brazo y por eso no se generó una lesión más grave, no sólo como la que sufrió Suárez, sino que tampoco como la de Milton Casco, que terminó en una fractura.



En otro orden, el plantel que regresó anoche de Córdoba tras conseguir el pase a la final de la Copa Argentina, se entrenó esta mañana en el estadio Monumental con tareas regenerativas, mientras el resto jugó un amistoso con la reserva de Banfield.



Los planes de Gallardo son entrenar mañana y darles descanso a los jugadores el domingo para iniciar el lunes los entrenamientos de cara a la final de la Copa Libertadores, a jugarse el sábado 23 de noviembre en Lima frente al equipo brasileño de Flamengo.



River se va a entrenar mañana en el Monumental, lunes y martes en el predio de Ezeiza y el miércoles 20 ya estará alojado en Lima para trabajar el jueves y viernes en el estadio de Alianza a la espera de la final, que se jugará a las 17 horas en el Monumental de Lima.



Si bien no hay presunciones del equipo, Gallardo tiene en mente repetir el equipo titular que anoche no pudo repetirse por la rotación y el descanso que le dieron a Suárez, reemplazado por Lucas Pratto.



Este equipo titular que jugó las semifinales contra Boca y 4 partidos de la Superliga sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Suárez y Rafael Borré.



La reserva, reforzada con Germán Lux, Crístian Ferreira, Nahuel Gallardo, Robert Rojas, Julián Alvarez y Bruno Zuculini, quienes jugaron 45 minutos, le ganaron a su par de Banfield por 4-1, en tanto el resto del plantel hizo tareas regenerativas.