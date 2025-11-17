San Juan tendrá presencia en el espacio: cuatro dibujos de niñas y niños de la provincia formarán parte de una misión espacial de Blue Origin, tras una convocatoria nacional impulsada por Constelar Space que invitó a enviar obras infantiles fuera de la Tierra. La participación sanjuanina fue posible gracias a Ojo Nocturno SJ, que reunió los trabajos de Olivia Riveros, Taina Barrera y Juana Gómez, además de un dibujo comunitario realizado por más de 50 chicos que dejaron su huella.

DIARIO HUARPE visitó a Olivia, una albardonera de 7 años y una de las nenas cuyo dibujo fue seleccionado para este proyecto. “Me siento bien, muy feliz”, expresó. Contó que su obra muestra el planeta Tierra rodeado de estrellitas. “Me gusta el cielo, las estrellas y todo sobre el espacio”, dijo sobre la pasión que descubrió entre libros y dibujos animados. Entre risas tímidas, también aseguró que sueña con “ser astronauta” y “viajar a la Luna” cuando sea grande.

Olivia tiene 7 años y vive en Albardón. Desde muy pequeña sintió curiosidad por el espacio. . (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Su madre, Camila Cuello, contó que desde muy pequeña Olivia mostró interés por la astronomía. “Siempre le compré libros porque le gustaba. Seguía mucho a la astronauta argentina (María Noel de Castro), y vi que habían compartido la iniciativa. Me contacté con Ojo nocturno y nos dijeron que Olivia podía participar”, relató. Sobre el momento en que la niña terminó su dibujo, añadió: “Cuando le contaron que iba a viajar al espacio, se sorprendió. Después, camino a casa, repetía: ‘Mamá, qué loco, mi dibujo va a ir al espacio’. Estaba feliz”.

La familia de Olivia está integrada por su mamá, Camila; su papá, Adrián; y su hermanito de pocos meses. . (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Detrás del proyecto que entusiasma a decenas de pequeños está Miguel Vera, un aficionado de astronomía y creador de Ojo Nocturno SJ, un espacio de divulgación astronómica en redes sociales. En este sentido, el joven explicó a este medio que la iniciativa llegó a él a través de Constelar Space, un programa nacional que impulsa proyectos vinculados al espacio. “Me eligieron como referente de San Juan para hacer esta misión”, contó. Quien lo contactó fue Carolina Renau, cofundadora del programa y colaboradora de María Noel de Castro, la futura primera astronauta argentina.

Olivia siempre mostró interés por la astronomía. . (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Vera detalló que tenía la posibilidad de enviar cuatro dibujos. “Elegí hacer uno comunitario, donde más de 50 chicos pusieron sus huellitas, y los otros tres de niños realmente interesados en el espacio”. Los trabajos ya fueron enviados a Buenos Aires y desde allí viajarán a Estados Unidos, donde De Castro será la encargada de subirlos a la nave.

Todos los dibujos que viajarán al espacio.

Si bien la misión de la astronauta argentina está prevista para 2027, los dibujos serán enviados en otra misión prevista a finales de este año (todo depende del clima) o sobre el próximo año. “Cuando vuelvan, certificarán los dibujos. Mi idea es que regresen a manos de los nenes”, afirmó Vera.

De este modo, los dibujos de pequeños sanjuaninos serán parte de una misión única: viajarán al espacio y regresarán convertidos en un recuerdo que llenará de orgullo a quienes soñaron con llegar al espacio.