Las calles del microcentro sanjuanino comienzan a teñirse de rojo, verde y dorado y los comercios se preparan para una de las temporadas más esperadas del año. A poco menos de un mes para el 8 de diciembre, fecha en la que las familias arman el árbol de Navidad, muchos locales ya exhiben sus estanterías repletas de adornos, luces y pesebres.

Este año, pese a la situación económica, los sanjuaninos no quieren dejar pasar la tradición y buscan opciones que se ajusten a cada bolsillo. “A partir de los $3.399 se pueden conseguir los más chiquitos”, explicó Luis Astudillo, encargado de Multimundo, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Árboles navideños y Papá Noeles decoran los negocios. Foto: DIARIO HUARPE

“También hay arbolitos ya armados que busca mucho la gente, los tenemos a partir de los $8.399, con pelotitas, luces, estrellitas, todo. Mucha gente los pide listos para colocar, y nosotros los tenemos. Los árboles de mayor tamaño se consiguen desde los $29.000, $33.000 y hasta $54.000, dependiendo el modelo y el tamaño”, detalló.

Se ofrecen distintos modelos y tamaños de árboles. Foto: DIARIO HUARPE

Según el comerciante, los precios registraron un incremento leve con respecto al año pasado. “Ha subido muy poquito, es un aumento mínimo". Además, agregó que "como todos los años, los sanjuaninos esperan a último momento, pero tenemos nuestros clientes que ya están viniendo porque esperan las novedades que llegan con anterioridad, y llegando a la fecha no las van a encontrar”, señaló.

“Hemos traído muchos accesorios con adornos y luces, y los papás Noel con movimiento y música son furor”, contó Astudillo.

Cuánto cuesta armar el árbol este año

El precio del espíritu navideño varía según el tamaño del árbol y la cantidad de adornos que se elijan. Los valores actuales son los siguientes:

Árboles de Navidad: desde $3.399 los más pequeños, $4.999 los de 90 cm y hasta $54.000 los más grandes o nevados.

Árbol con luz de 40 cm armado: $16.999,90.

Árbol nevado de 60 cm: $3.599.

Lameta fina de 2 metros: $899,90.

Lameta gruesa de 2 metros: $2.699,90.

Set por 15 pelotitas: $5.999,90.

Tubo por 8 pelotitas de 5 cm: $2.799,90.

Estrella de punta: desde $899,90 hasta $2.199,90.

Moños navideños chicos x 8: $1.099,90.

Moño grande: $3.999,90.

Pesebres: desde $4.999,90.

Luces navideñas arroz por 100 multicolor: $3.699,90.

Luces blancas: $4.699,90.

Cortina de luz LED: $7.199,90.

Farol navideño con luz, nieve y música: $54.999,90.

De acuerdo con los precios, armar un árbol de tamaño mediano con decoración básica puede rondar entre $10.000 y $15.000, mientras que un modelo completo, con luces, moños, pesebre y adornos especiales, puede superar los $40.000.

El espíritu navideño ya se hace sentir en el centro sanjuanino. Foto: DIARIO HUARPE

Las tendencias

En cuanto a las tendencias, Astudillo destacó que este año predomina el estilo tradicional: los tonos rojo, verde y dorado siguen siendo los preferidos. Sin embargo, las versiones nevadas y los adornos metálicos ganan espacio. “Los árboles nevados se están vendiendo mucho. La gente quiere algo que se vea distinto, pero sin perder el espíritu clásico”, comentó.

Los adornos luminosos y musicales también se ubican entre los más buscados. Los faroles con nieve y villancicos, por ejemplo, son una de las novedades de la temporada. Los Papás Noel animados que bailan y cantan son una de las atracciones que más llaman la atención de los más chicos.