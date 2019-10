Eran ciudadanos chinos las 39 personas halladas muertas en un camión en el Reino Unido

Las 39 personas halladas muertas dentro del contenedor de un camión en un parque industrial de Essex, en el sureste de Inglaterra, eran de nacionalidad china, informó hoy la policía británica, con el Reino Unido conmocionado por este caso de tráfico de personas.



En un comunicado, la policía de Essex informó además que ocho de las 38 víctimas son mujeres, una de ellas muy joven.



Las víctimas fueron descubiertas en el parque industrial Waterglade, en la localidad de Grays, en la madrugada del miércoles.



Por el hecho fue detenido el conductor del camión, identificado por los medios británicos como Mo Robinson, de 25 años, de origen norirlandés.



La policía indicó además que están trabajando con otras instituciones para reconstruir los hechos, y dijo que se trata de la mayor investigación por homicidio en la historia de la fuerza.



"Nuestro trabajo continúa hoy centrado en proporcionar a las víctimas y a sus seres queridos una investigación llena de dignidad, compasión y respeto por aquellos que han fallecido", indicó.



Respecto al camionero detenido la policía dijo que no revelará por ahora su identidad.



"Podemos confirmar que tres propiedades en el condado de Armagh en Irlanda del Norte han sido allanadas en relación con nuestra investigación", indicaron en el comunicado.



La fuerza policial dijo también que el camión ya fue retirado del parque industrial para permitir la siguiente etapa de la investigación.



Explicó que ahora cada una de las 39 personas debe someterse a un proceso completo del forense para establecer la causa de muerte, antes de intentar identificar a cada individuo dentro del remolque.



"Se trata de una operación importante y en esta fase no podemos calcular cuánto tiempo durarán los procedimientos", detalló.



Dijo que el camión entró al país por el condado de Holyhead, en Irlanda del Norte, el domingo 20 de octubre y recogió el remolque que provenía desde Zeebrugge, Bélgica, en el puerto de Purfleet, en Essex, alrededor de las 12.30 de ayer.



Las autoridades belgas confirmaron también que el camión realizó ese recorrido.



El aumento de los controles en puertos como Dover, en el sureste británico, y la ciudad francesa de Calais, ha hecho que el tráfico ilegal de emigrantes se mueva por otras rutas, alertaron las distintas asociaciones de transporte de carga.



En 2000 se habían encontrado en Dover los cadáveres de 58 personas de nacionalidad china dentro de un camión.



Shaun Sawyer, a cargo del Consejo de Jefes de la Policía Nacional británica para casos de esclavitud moderna y tráfico de personas, dijo a la cadena BBC que sus fuerzas habían evitado miles de muertes.



"De manera trágica, esto no fue así con las 39 personas halladas ayer" muertas en el camión en Essex, declaró.