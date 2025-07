Netflix revela el elenco estelar y los primeros detalles de su nueva serie limitada “Orgullo y Prejuicio”

Netflix ha dado el primer paso hacia una nueva adaptación de "Orgullo y prejuicio", la célebre novela de Jane Austen publicada en 1813. Esta reinterpretación será una serie limitada de seis capítulos, desarrollada por la escritora británica Dolly Alderton, reconocida por su libro Everything I Know About Love, y dirigida por Euros Lyn, conocido por su trabajo en Heartstopper. La producción ya se encuentra en marcha en el Reino Unido, y la plataforma ha compartido imágenes iniciales del elenco en sus respectivos personajes.

Alderton expresó su emoción por participar en un proyecto de esta envergadura, destacando la relevancia atemporal de la historia. “Cada cierto tiempo, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia, y me siento muy afortunada de ser parte de ello”, declaró al medio Tudum de Netflix. También calificó la obra como “el modelo supremo de la comedia romántica” y celebró el proceso creativo de revisitar la novela para reinterpretarla con una visión contemporánea.

Publicidad

En esta nueva versión, Emma Corrin, conocida por su papel en The Crown, asumirá el papel de Elizabeth Bennet, mientras que Jack Lowden, visto en Slow Horses, interpretará a Fitzwilliam Darcy. Corrin, quien además debuta como productora ejecutiva, se mostró entusiasmada con el reto: “Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad que se da una vez en la vida. Poder encarnar a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los guiones fenomenales de Dolly, es verdaderamente el mayor honor”.

El reparto de la serie de "Orgullo y Prejuicio"

El reparto incluye a reconocidas figuras como Olivia Colman, quien encarnará a la señora Bennet, y Rufus Sewell, que interpretará al señor Bennet. También forman parte del núcleo familiar Freya Mavor como Jane, Rhea Norwood como Lydia, y las nuevas actrices Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty, respectivamente. En los papeles románticos destacan Daryl McCormack como el señor Bingley, Louis Partridge como Wickham, Jamie Demetriou como el señor Collins y Siena Kelly como Caroline Bingley. Fiona Shaw será Lady Catherine de Bourgh.

Publicidad

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, se espera que la serie llegue a la plataforma globalmente una vez concluido el rodaje. Esta producción llega casi veinte años después del exitoso filme de 2005 protagonizado por Keira Knightley, que este año regresa a las salas de cine para celebrar su aniversario. Mientras tanto, los fanáticos de Austen podrán deleitarse con esta nueva propuesta que promete renovar el encanto de un clásico literario para las nuevas generaciones.