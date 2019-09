Es verdadero que en 2012 CFK dijo sobre los docentes: “Trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones”

Si tenés solo unos segundos, leé este resumen:

Volvió a circular por Facebook una frase de la ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos sobre el sector docente.

Reverso confirmó que esta frase la dijo la ex mandataria en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso en 2012.

confirmó que esta frase la dijo la ex mandataria en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso en 2012. La imagen viral corresponde a una captura del programa “Intratables” de 2017, emitido luego del anuncio de la CTERA de un paro nacional docente para el 6 y 7 de marzo de ese año.

Circula por Facebook la captura de una imagen del programa “Intratables”, que se emite por América TV, con una frase de la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el sector docente: “Trabajan 4hs. por día y tienen 3 meses de vacaciones” (sic).

El posteo -publicado en diciembre de 2017- fue compartido más de 450 mil veces y contó con 12 mil reacciones y 240 comentarios, según los datos de la propia publicación. También fue marcado por usuarios de Facebook como posible “noticia falsa” y volvió a circular entre usuarios nuevamente esta semana.

Reverso pudo comprobar que en 2012, durante el discurso de apertura de sesiones del Congreso -que tiene lugar todos los 1 de marzo-, la ex presidenta se pronunció sobre la cantidad de horas que trabajan los docentes y sobre la cantidad de días de vacaciones que les corresponde, por lo cual, el posteo es verdadero.

Qué es lo que circula

La publicación incluye una imagen de un programa de “Intratables” del 24 de febrero de 2017, en el que Alejandro Finocchiaro, entonces ministro de Educación bonaerense y actual ministro de Educación nacional, participó luego del anuncio del paro nacional docente. El paro había sido convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) un día antes, para el 6 y 7 de marzo de ese año. En ese momento, el reclamo se debía al pedido de apertura de una paritaria nacional por parte de los gremios docentes.

En medio del programa, Santiago del Moro -entonces conductor de “Intratables”-, planteaba que había que “encontrar otras maneras de negociar, no con los chicos fuera de las aulas” y pidió que se reprodujera el tape de Cristina Fernández de Kirchner de 2012, “cuando se quejaba de lo mismo”.

Qué dijo CFK en 2012 sobre el sector docente

Mediante el “Desgrabador” de Chequeado, una aplicación web que pasa a texto cualquier video de YouTube que tenga subtítulos, Reverso desgrabó el discurso de apertura de las sesiones parlamentarias de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 y pudo comprobar que la frase que aparece en la publicación viral de Facebook fue dicha por la ex mandataria.

En su discurso, la ex mandataria se refirió a la situación de los maestros a principios de 2012, con quienes no había podido llegar a un acuerdo sobre los salarios en el marco de la Paritaria Nacional Docente.

Tras decir que había que reconocer “la increíble capacidad de poder adquisitivo que habían tenido los salarios de todo el sector público y sobre todo los docentes” durante su gestión, agregó: “No digo que sea la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se le cierran la persiana y los echan; por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también -porque siempre fue así y está bien que sea así- de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas”.

“Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes sólo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasan con los pibes que no tienen clases. Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura”, destacó entonces Fernández de Kirchner.

Además, en aquel discurso, mencionó datos acerca de la evolución del salario “testigo” de los docentes y el ausentismo, puntos que Chequeado -junto a la cantidad de días de vacaciones que les corresponden- analizó en 2012.

“Fue muy injusta la frase de la presidenta, casi rozó el agravio, fue una frase desafortunada y una visión poco objetiva”, dijo entonces el líder de la CTA oficialista y hoy diputado nacional por Unidad Ciudadana, Hugo Yasky.

Días después de los dichos de la expresidenta, los cinco gremios nacionales docentes [CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)] convocaron a un paro nacional en 18 provincias del país.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

