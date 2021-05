Escándalo en Angaco: una concejal denunció que fue amenazada

Las diferencias por el destino de un terreno en el departamento Angaco llegaron a niveles de violencia no esperados, luego de la denuncia por amenazas que radicó la concejal justicialista Natalia Marín. En diálogo con DIARIO HUARPE, la edil, quien no apuntó contra nadie en particular, si dejó entrever que el episodio está fuertemente vinculado a la diferencia que mantiene con el jefe comunal, Carlos Maza Peze. Por este hecho hay una denuncia radicada en la Comisaría 20º.

“El jueves pasado, cuando empezamos a tratar el expediente para cambiar de destino el terreno del parque industrial, se pasó a cuarto intermedio para interiorizarnos más del tema. Ayer (por el jueves) quisimos sesionar, pero el Concejo Deliberante estaba cerrado por remodelación y nunca nos contestaron si podíamos ir a la municipalidad. Nos reunimos en la plaza y ni siquiera nos prendieron las luces. Sabíamos que esto iba a pasar, pero siempre nuestra intención fue llevar a cabo el cuarto intermedio al que habíamos pasado”, contó Marín, quien se reunió en la plaza departamental con los concejales Claudio Palacio y Valeria Olivera. Mientras que el presidente del órgano legislativo, Alejandro Paredes y su compañera de banca Cecilia Naveda, no estuvieron presentes.

Tras esta sesión inconclusa, Marín recibió una amenaza vía telefónica. “Me llamaron al celular y me dijeron 'andate con mucho cuidado'", contó y luego añadió que “cuando llego a mi casa, mi papá y mi hermana me cuentan que entró una persona al fondo, la agarró del brazo a mi mamá y le dijo 'decile a tu hija que deje de hacer kilombo en el concejo'".

Al ser consultada sobre quién puedo amenazar a su familia, Marín, explicó que “no acuso a nadie, no tengo ninguna prueba para hacerlo, pero se sobreentiende que esto nos pasa por hacer nuestro trabajo”.

Para cerrar, la edil contó que el problema que hoy mantienen con el intendente se debe a la negativa del Concejo Deliberante de aprobar la utilización de un terreno para la construcción de casas. “Se quiere cambiar un terreno que es para el parque industrial y que sea utilizado para la construcción de viviendas y un hospital. En Angaco hay más de 400 terrenos disponibles, pero justo ese ya tiene matricula provincial y nacional y además está en un punto estratégico por la pasada del ferrocarril”.