Escándalo en la UNSJ: Morvillo dijo que irá a la Corte Suprema si en Mendoza le dan la espalda

La docente jubilada Mónica Morvillo redobló la apuesta. Luego de la presentación que realizó en la Justicia Federal de Mendoza que obligó a suspender las elecciones para renovar autoridades en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la profesional explicó que en el caso de que este tribunal falle en contra de algunas de sus observaciones no dudará en realizar su planteo ante la Corte Suprema. Aseguró que este órgano máximo ya emitió dos sentencias en donde consideraba que los interinos no podían integrar los padrones electorales.

“No hay dudas que hay clientelismo. La Universidad se equivocó en dar derecho a los docentes interinos”, relató Morvillo en radio La Red Clarín. Al mismo tiempo enfatizó que “desde el punto de vista electoral, un docente interino está altamente ligado con quien le está renovando anualmente su cargo”.

Más allá de atar esta situación a nivel regional, Morvillo dijo que son mañas que se dan en el país. Sin embargo, afiló el lápiz y precisó que quien está atrás de todo esto es el actual rector de la UNSJ, Oscar Nasisi. “No favorezco a ningún candidato. Mi planteo no es interesado”, mencionó.

En la mañana del martes el cuerpo letrado de la casa de altos estudios brindó una conferencia de prensa en donde informaron sus argumentos mostrándose esquivos al pedido de la consejera. En ese marco, Morvillo consideró en que estos alegatos están orientados a deslegitimar su cargo dentro de la universidad. Es más, los trató de oportunistas y aseguró que disiente en varios de los argumentos que utilizaron.

Insistió en que este pedido no se presentó a días de las elecciones, sino que viene planteándolo desde el año 2017. Aunque notó que las autoridades iban en contra del mérito alcanzado por los docentes que concursan sus cargos. En la Justicia lo vino a plantear en el 2019, año en donde se hizo una reforma cambiando el tan debatido artículo que regulaba la situación laboral de al menos 1.200 docentes universitarios, pero que a su entender no les daba el poder político para elegir o ser elegidos como autoridades de la UNSJ.

“Es increíble que hagan un descargo así cuando acaban de jubilarme”, sentenció. En eso fue un poco más allá y contó que en estos días le mandará una carta al rector Oscar Nasisi para que la convoque a las próximas elecciones del Consejo Superior. La mujer dijo que al jubilarse perdió la relación laboral, pero no el carácter de consejera. “No he perdido el derecho político de seguir integrada a ese cuerpo. Yo no he renunciado a ser consejera”, indicó.

Morvillo destacó que ella fue electa en el año 2016, es decir, antes de que se reformara el estatuto. La normativa fue corregida en 2019 y delimitó que para ser consejero había que tener carácter activo en la UNSJ, si bien ella se jubiló entiende que debería seguir en su cargo porque asumió antes de la reforma.

Insistió con el planteo ante la Corte de Justicia, ya que falló en dos casos particulares asegurando que los interinos no tienen que integrar los padrones electorales.

En la UNSJ están confiados

La Justicia tiene hasta el próximo 28 para definir la cuestión de fondo, pero en la UNSJ esperan que emita dictamen dentro de las 48 horas. Con la resolución judicial sostienen que se levantaría la suspensión d elecciones por lo que quieren que se lleven adelante en la jornada siguiente al dictamen. Esto tiene que ver porque de acuerdo al calendario electoral el 29 de junio se debería realizar la segunda vuelta. Además, el 1 de julio se le vence el mandato prorrogado a Oscar Nasisi por lo que tendrían que prever esta situación.