¡Escrache al bache!

DIARIO HUARPE recorre las calles sanjuaninas para visibilizar los baches que se producen en las calles de todos los departamentos de la provincia. Los sanjuaninos pueden denunciar el bache o las roturas del pavimento enviando un WhatsApp al celular de la redacción (2644171517). Los mensajes pueden ir acompañados de la ubicación del bache, sumando alguna foto para que el equipo fotográfico pueda localizarlo más fácilmente. Además, también estaremos recibiendo las denuncias en nuestras redes sociales, en Facebook como “Diario Huarpe” y en Instagram “@diariohuarpecom”.

La intención es buscar que los vecinos participen activamente y, junto a la redacción de DIARIO HUARPE, solucionar los distintos baches en todos los departamentos de la provincia.

Bache en Ruta Provincial 259, entre Enfermera Medina y RP 270, en 25 de Mayo.

Bache en calle José Dolores, entre Paula y Catamarca, en Rawson.

Bache en calle Comandante Cabot, casi General Acha, en Capital.