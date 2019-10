Especialista informático del Frente de Todos advierte sobre escrutinio provisorio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El especialista en ciberseguridad y fiscal informático del Frente Todos, Mariano Kabakian, advirtió hoy sobre nuevas irregularidades de parte de la firma encargada del escrutinio provisorio de los comicios del domingo, Smarmatic, luego de que la compañía entregara a las distintas fuerzas políticas el software reglamentario que será utilizado.



El perito denunció que la entrega del programa se hizo en forma "patética y vergonzosa, poniendo todos los obstáculos posibles para la auditoría reglamentaria".



"Es vergonzoso y patético. Esto se llama: 'Auditando con obstáculos', porque recién ayer nos dieron el software, y ni siquiera se podía entrar porque tenía errores en la parte de acceso de la contraseña. Luego lo arreglaron, y hoy se puede entrar, pero pusieron como condición que la auditoría la hagamos en una máquina de ellos (de la empresa) y además nos prohíben a los fiscales tocar las computadoras", añadió Kabakian en declaraciones a Radio 10.



"Es patético, una empresa seria nos daría el software para que lo auditemos nosotros como corresponde y no, como hicieron, que además nos sientan a un técnico para que nosotros le demos órdenes para ejecutar", explicó.



El perito añadió que el sistema le genera "un montón de dudas porque además no permite refrescar los datos cuando es necesario, sino que sólo se puede hacer cada cinco minutos, y nosotros -los fiscales- consideramos que en esos cinco minutos puede pasar cualquier cosa".



"Todo el accionar de la empresa es lamentable, pero tal como están dadas las cosas no se puede hacer nada más que estar atentos, sobre todo estar muy alerta a lo que se fiscaliza y escanea contra el acta original que se arma en la mesa", recomendó a los fiscales de los distintos espacios políticos.



Además adelantó que los fiscales llevarán también "un libro de registro de incidentes para que todo quede registrado, por ejemplo, si se apaga la base de datos como en las PASO".



También recomendó "estar alertas a que no haya fechas disimiles dentro de las actas, algo que sucedió también en las primarias del 11 de agosto pasado, y mirar las fechas de las boletas".