Especialistas Alemanes dictaminarán sobre la relación entre los hidrocarburos y la fruticultura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un grupo de especialistas alemanes integrantes de la fundación Senior Experten Service (SES), analizará y dictaminará en Abril del 2020, la convivencia que existe entre la producción de hidrocarburos, la fruticultura, el medio ambiente y la infraestructura determinada por las políticas nacionales que se implementa en la región productiva rionegrina, informó hoy una fuente del Consejo de los Profesionales del Agro, Alimentos y Agroindustria, (CPIA).



"Hay cosas muy graves que van a producirse dentro de 50 años con la ruta 22, posiblemente la margen norte se salinice toda, a esa situación no la ven y nadie lo dice", afirmó el integrante del Concejo, y delegado regional, Ricardo Epifanio.



En diálogo con medios locales el ingeniero agrónomo, afirmó que hay muchas cosas que están pasando, "nos llama la atención que los gobiernos provinciales se meten muy poco en esas cosas"señaló.



Para el Concejo de Profesionales, existen políticas nacionales sin opiniones claras respecto de las políticas provinciales.



En ese sentido ejemplificó con el mega proyecto de producción petrolera Vaca Muerta, "es un avasallamiento, en la provincia se implementan resoluciones nacionales y no tenemos opinión propia", aseguró.



Un experto de la SES arribará a la provincia en Abril 2020 para charlar no solo sobre el daño que puede provocar el hidrocarburo en la fruticultura, sino el que se puede generar sobre todo el conjunto de la sociedad productiva.



El gobierno municipal de Allen junto a la Secretaría Provincial de Medio Ambiente, facilitó documentación técnica para obtener un marco productivo de hidrocarburos y fruticultura previo a la visita del profesional europeo.



Días pasados se realizó un encuentro previo con distintos sectores de la actividad que pudieron escuchar la opinión de la representante en el país del grupo alemán, "allí se pudieron expresar distintos sectores como el de las energías alternativas, el de la medicina, y las universidades", señaló Epifanio.



La intención es realizar de manera conjunta con todos los sectores involucrados en la producción, una revisión mucho más estricta con el SES.



"Hoy es muy difícil lograr una fruticultura como la que tuvimos en los 70, somos una economía mucho más chica, debemos juntarnos a otras economías regionales y con buena voluntad podemos plantear una diversificación productiva para todos", aseguró.