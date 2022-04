Está prófugo de la Justicia y desfiguró a golpes a su expareja: temen por la vida de la mujer

Con la cara desfigurada y la boca “arreglada” con pegamento. Así dejaron “E.”de 41 años en la esquina de la casa de su madre y bajo amenaza de no contar nada. Así lo dijeron sus familiares y agregaron que la mujer está viva de milagro luego de que su expareja, un prófugo del penal, la desfigurara a golpes de puño y patadas para luego, según relataron a DIARIO HUARPE, tomar su cabeza y estrellarla contra el borde de una cama de hierro.

El presunto agresor es Hugo Eduardo Vera, de 41 años, cuyo nombre figura en una causa por robo agravado por uso de arma de fuego. El hecho es conocido: ocurrió en 2015, cuando al menos dos ladrones ingresaron a la casa de José Martinazzo, el conocido campeón de hockey sobre patines y ex DT del seleccionado, redujeran a su esposa e hijas y les robaran $90.000 y otros elementos. Por el hecho, fue condenado a 10 años de prisión. Condena que no terminó de cumplir, puesto que obtuvo las salidas transitorias a los tres años de encierro y no volvió al Penal. Está prófugo.

Su nueva víctima sería su ahora expareja, con quien mantenía un vínculo desde hacía siete meses. Por motivos que aún son de investigación, Vera llegó hasta la casa de su la mujer el Viernes Santo pasado alrededor de las 21:30. Él iba acompañado de su sobrino. Comenzó a discutir con “E.” y la golpeó salvajemente.

La misma sufrió un desmayo producto de la violencia de los impactos en su cabeza. Entonces, y según contó la familia de la víctima, Vera la bañó para limpiar la sangre, le pegó el labio con pegamento y la dejó en casa de su madre bajo amenaza de no contar nada. Además, le quitó el celular para que no pudiera comunicarse con nadie, denunciaron. Es que también denunciaron que el agresor es "celoso y controlador" y habría estado realizando amenazas desde un perfil falso de Facebook bajo el nombre de "Hector Castro".

Producto de las heridas, la mujer debió ser internada y permaneció en el Hospital Doctor Guillermo Rawson hasta el pasado domingo, donde recibió el alta y realizó la denuncia en la Unidad Fiscal Cavig (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) y ahora todo quedó en manos de la Justicia, sumándole a Vera una causa más por Lesiones leves.

La familia de la mujer golpeada, que tiene tres hijos de otra relación, dijeron que temen no solo por la seguridad de ella, sino de toda la familia, puesto que Vera, resaltaron, “es un tipo que no tiene nada que perder y es un violento, capaz de cualquier cosa”. Incluso, aseguraron que pidieron custodia en la UFI Cavig y contención psicológica para "E", pero les respondieron que no podían dársela. De momento, Vera sigue prófugo.

Hugo Eduardo Vera

Vera ya tiene antecedentes, uno de ellos de gran peso, además del robo a los Martinazzo. En su haber, cuenta con un historial de drogas en 2006 con una condena de un año y seis meses de cárcel, otra por robo agravado en 2009 con una condena de siete años y cinco meses y una de dos años por encubrimiento en 2015.

La última y más grave, el robo al conocido deportista en diciembre de 2015, por la que lo condenaron a 10 años de prisión efectiva que todavía no cumplió.