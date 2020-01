Estacioneros denuncian aumentos de combustibles en algunos municipios pese a estabilidad de precios

AGENCIA TÉLAM

La Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra) denunció hoy que en municipios del conurbano bonaerense se registraron desde el 1 de enero aumentos en los combustibles y el GNC por la suba en la tasa vial que se cobra en el surtidor, a pesar de la estabilidad de precios del sector que sostienen las petroleras.



La entidad comunicó hoy que los primeros aumentos se registraron en los municipios de Tigre y San Isidro mediante la aprobación de las respectivas legislaturas comunales, pero fuentes de la Federación aseguraron que existen proyectos similares en otros distritos del Gran Buenos Aires, lo que alertó al sector estacionero.



Fecra destacó que a pesar de la decisión de las petroleras de no disponer aumentos, en el marco de la actual declaración de emergencia económica, "el precio final al consumidor de los combustibles y el GNC se incrementó desde el 1 de enero en algunos municipios del conurbano bonaerense por la suba en la tasa vial y afines que en ellos se cobra por cada litro o metro cúbico de gas vehicular vendido".



Tal es el caso del municipio de San Isidro que por ordenanza municipal subió la llamada tasa por servicios de protección ambiental de $0,45 a $0,50 por litro y a $0,30 por m3 de GNC, señaló la entidad mediante un comunicado.



En el municipio de Tigre también a partir del 1 de enero, la tasa vial aumentó de $0,30 a $0,45 centavos por litro de combustible y de $0,15 a $0,27 centavos el m3 de GNC, autorizado por el artículo 89 de la ordenanza municipal 3.700 aprobada el 12 de diciembre de 2019 por el Concejo Deliberante local.



Los operadores de estaciones de servicio recaudan esta tasa municipal y por lo tanto, deben sumarla al precio de venta que les fija la empresa petrolera, para luego rendir cuenta de lo recaudado a la agencia fiscal municipal.



Fecra reafirmó su posición ya planteada ante la justicia que "la tasa vial o sus distintas versiones es inconstitucional, ya que se considera otro impuesto que injustamente deben pagar los consumidores en un contexto de excesiva presión fiscal tanto nacional, provincial y municipal".



"La consideramos una doble imposición teniendo en cuenta el ya vigente Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Asimismo, la creación de impuestos es atribución del Poder Legislativo Nacional o provincial y las tasas municipales para tener validez legal, deben darle al contribuyente una contraprestación o servicio, situación que no verificamos en la tasa vial", sentenció Fecra.



La entidad recordó que por imposición de la tasa vial se paga más caro en Ituzaingó (2% del precio), Vicente López ($0,24 por litro), General Rodríguez ($0,35 por litro), San Fernando y Berisso ($0,45 por litro y 25 centavos por m3 de GNC), Hurlingham (entre $0,27 y $0,63 según el tipo de combustible), Escobar (1% del precio por litro y 0,90% del precio por m3), José C. Paz, San Martín y Florencio Varela (1% del precio por litro), Castelli ($0,25 a la nafta Premium), Esteban Echeverría y Merlo, entre otros.