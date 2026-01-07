Las autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha un intento de interceptar y tomar control de un buque petrolero ruso, identificado como el Marinera (antes conocido como Bella 1) en el Atlántico Norte, según múltiples informes internacionales. La operación forma parte de una campaña más amplia para bloquear y confiscar embarcaciones sancionadas vinculadas al comercio de petróleo con Venezuela y otros aliados considerados estratégicos en contra de Washington.

El Marinera (vinculado a una “flota sombra” de buques que operan para evadir sanciones y transportar crudo) ha sido perseguido por fuerzas estadounidenses tras evadir un bloqueo en el Mar Caribe diseñado para interrumpir embarques sancionados, según reportes.

La nave, que llevaba una bandera rusa después de ser adquirida y reflagada para contrarrestar las sanciones, ha generado un raro episodio en que EE. UU. busca interceptar un barco registrado oficialmente bajo la bandera de Rusia, algo inusual por las implicancias legales y diplomáticas.

Esta persecución ha llevado a una distensión entre Moscú y Washington, con Rusia despachando un submarino y otros buques de guerra para escoltar el petrolero ante el posible abordaje estadounidense, una señal clara de que la disputa se extiende más allá de sanciones económicas a un choque militar indirecto en aguas internacionales.

La operación estadounidense se enmarca en un contexto más amplio de presión sobre el sector petrolero vinculado a Venezuela y sus aliados, luego de que Washington intensificara las sanciones y confiscaciones de cargueros durante el último mes como parte de su estrategia tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde el punto de vista legal, la incautación o abordaje de un buque bajo bandera extranjera plantea complejos debates sobre el derecho marítimo internacional y la jurisdicción en aguas internacionales, especialmente si se trata de un buque oficialmente registrado por un Estado soberano como Rusia.

Este episodio, que ocurre en paralelo a las tensiones por sanciones y políticas petroleras en torno a Venezuela, ha sido observado muy de cerca por gobiernos de la OTAN y aliados, ya que podría tener implicancias diplomáticas y de seguridad global si escala más allá del plano naval y económico.