El próximo domingo 7 de septiembre, San Juan vivirá una nueva edición de la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes, que cumple 45 años y se ha convertido en un clásico de la fe católica local. La convocatoria se realizará a las 7.45 frente a la Iglesia Catedral, con un espacio de cantos y alabanzas, para luego partir a las 8.30 rumbo al Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá.

La actividad tendrá un marco especial: coincidirá con el Jubileo de los Jóvenes y con la canonización de Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios”, fallecido a los 16 años y referente espiritual para los adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Según explicó Exequiel Herrera, coordinador de la Pastoral Arquidiocesana de Jóvenes, este año la peregrinación será “una oportunidad de reconciliación, de bendiciones extras y de encuentro con Dios”.

A lo largo del recorrido, los peregrinos contarán con puestos de hidratación, baños químicos y puntos de primeros auxilios ubicados en distintos lugares estratégicos como La Granja, Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, Club López Peláez, Santuario de Schoenstatt, Calle Bahía Blanca y Ruta 170, el Camping Municipal de San Martín y la Parroquia Don Bosco.

La llegada al Camping Municipal de San Martín está prevista para las 13, donde se compartirá el almuerzo, actividades recreativas, animación y sorteos. Finalmente, la peregrinación culminará a las 17 con la misa en el Complejo Ceferino Namuncurá, bajo el lema de este año: “Peregrinos de esperanza”.