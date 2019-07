Este año se adelantaron las rebajas de invierno en el comercio céntrico

En el presente año se adelantaron las rebajas en los comercios del centro de la Ciudad de San Juan ya que las ventas venían en picada y repuntaron en las vacaciones de invierno. Para poder seguir manteniéndolas lanzaron los descuentos que van desde el 20% al 50% en ropa y calzado principalmente. No obstante, este no fue el único factor que tuvieron en cuenta desde la Cámara de Comercio sino que, también evaluaron la cuestión climática y la económica para poder lanzar antes las promociones que generalmente comienzan cerca del 20 de agosto.

“Durante las vacaciones de invierno nos ha venido bien el turismo para que las ventas así que estamos tratando de seguir repuntando porque venimos de muchos meses de caída”. Además de los productos que se pueden adquirir en menor precio lo que alienta también a la hora de comprar es el plan Ahora 12 que ofrece cuotas sin interés.

En lo que es ropa de dama se puede hallar desde un 30% a un 60% de descuento en algunos locales, siempre se aplican sobre las prendas de abrigo. “Han aumentado las ventas en las vacaciones, de todas formas las promociones traen mucha clientela por eso empezamos el 1 de julio”, dijo una trabajadora. En cuanto a las prendas más elegidas allí, son los jeans que pueden encontrarse a partir de los $1.390, remeras desde $399, camisas desde $599 y cardigans desde $799.

Aunque, en otro local pueden conseguirse precios con una diferencia menor en costos, por ejemplo, en jeans que rondan los $750. Allí coincidieron: “Con las rebajas se está empezando a ver un poco más de movimiento”.

Hay lugares en los que ofrecen vestimenta para hombres y también para mujeres que tienen esperanzas de que aumenten las compras de los sanjuaninos con los descuentos que están ofreciendo. “Estamos mal desde que arrancamos la temporada, las ventas están malísimas, este año ha sido un desastre”, lamentó una de las propietarias de un local. Es por esto que apuntan a que las promociones den resultado. Entre las que se destacan están las de dos camperas por $1.000, jeans a $400, buzos a partir de $500. Además, colocaron un perchero con prendas de niños que van desde los $100 hasta los $300.

En el otro local aseguraron que los descuentos les están dando resultados ya que pusieron la ropa que quedó de años anteriores al costo. Mientras que la de esta temporada tiene un 20% menos. Dieron a conocer que lo que más venden allí son los abrigos que pueden encontrarse a partir de los $1.500 y hasta los $3.000. Aunque hubo una prenda que fue furor este invierno, las parkas para ambos géneros que las ofrecen a partir de los $2.100.

En uno de los comercios de la peatonal apostaron a la creatividad y crearon “La semana de la campera” que consiste en la colocación de un perchero con una gran cantidad de estas prendas, todas con el valor de $1.800. Además, ofrecen un 30% de descuento en todas sus prendas. “Queremos liquidar las camperas porque ya no nos queda invierno, queremos también sacar un poco de lo que es lana”, dijeron. Coincidieron también en que las parkas fueron las prendas más llevadas tanto por hombres como por mujeres. Allí se pueden conseguir en $3.200. Una de las estrategias que utilizan para vender un poco más es extender 10 o 15 minutos el horario de cierre ya que en ocasiones hay personas que no quieren volver con las manos vacías y optan por acerarse ahí. “Nos quedamos hasta las 13.10 más o menos y vienen a último momento porque no quieren volver sin nada a las casas”, expresaron.

En cuanto a calzado, desde una zapatería dieron a conocer que lo que más se vende esta temporada son las botas de dama e incrementaron las compras mucho debido a que lanzaron un 2x1 por lo que pueden adquirirse dos pares a partir de los $1.000 o $1.500. A esta opción se le suma la del 10% de descuento y las 12 cuotas sin interés en todas las tarjetas. Las pantuflas de unicornio forman parte de las opciones que más se vendieron este invierno, las mismas tienen un valor de $940.

Las zapatillas no quedaron fuera de las promociones pero las mismas dependen de la autorización que realizan las marcas para poder bajar los precios. En una de ellas pueden conseguirse desde un 20% a un 60% menos que el precio original.

Por último, las prendas de los pequeños del hogar pueden conseguirse con un 30% de descuento si se llevan en efectivo. Desde un conocido local indicaron que lo más llevado son las calzas frizadas que salen a partir de los $450 y las camperas que salen a partir de $500.

Los calzados para los niños ofrecen una promoción del 30% más o menos. Por ejemplo, las botitas para nena, que fueron lo más llevado de la temporada, están desde los $500. Para nene, el calzado denominado “chavito” fue el más llevado, actualmente rondan los $500. Desde un comercio informaron que los papás están utilizando una estrategia para comprar a menor costo y que les dure bastante: llevar el calzado al menos dos números más grandes de lo que usan sus hijos para que lo usen el próximo año.

Rebajas en Caucete y Rawson

En el departamento de Caucete solo las grandes cadenas comenzaron a realizar descuentos, los mismos alcanzan hasta el 40% y ofrecen 2x1 en calzado principalmente.

Mientras que, en Rawson las ventas de prendas de invierno comenzaron recién después del Día del Padre por lo que decidieron seguirlas aprovechando y realizar un súper outlet recién en los primeros días de agosto. En el 2018 la situación fue diferente ya que las compras de los rawsinos estaban en caída así que lanzaron los descuentos el 15 de julio.

“No han empezado todavía porque lo de invierno se empezó a vender tarde y mientras haya ventas no va a haber descuentos”, aseguró Marcelo Vargas de la Cámara de Comercio del Interior.

“Se liquida cuando el invierno es malo pero como ha estado haciendo frío se ha estado reponiendo la mercadería de invierno”, argumentó Vargas.

En cuanto a Chimbas, desde la misma Cámara informaron que “directamente no se hace liquidación por lo que el centro comercial es más disperso”. De igual manera hay locales que lanzan algunas promociones para poder acrecentar las ventas.