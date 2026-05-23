El estadio Hilario Sánchez se prepara para vivir una jornada de alta intensidad. Este sábado, a partir de las 16:30, San Martín de San Juan se medirá ante Deportivo Maipú de Mendoza, en el marco de la 15° fecha de la Zona B. El choque cuyano llega en un momento crucial, donde ambos elencos necesitan sumar para consolidar sus aspiraciones de clasificación.

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli, que suma 17 puntos en el torneo, llega con la necesidad imperiosa de ganar ante su gente para escalar posiciones. Por su parte, los mendocinos arriban a la provincia con el objetivo claro de defender su lugar en la zona de privilegio, que tienen con 18 puntos. El juez del encuentro será Lucas Caballero.

Para este duelo fundamental, el equipo sanjuanino buscará imponer condiciones desde el arranque. San Martín ingresaría al campo de juego con Sebastián Díaz; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena; Sebastián González, Gabriel Hachen o Bruno Juncos y Nazareno Fúnez.

En tanto que Deportivo Maipú formaría con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.

Con un marco imponente en las tribunas del Hilario Sánchez, se espera un duelo trabado, donde la precisión y el carácter serán determinantes para definir el destino de los puntos en disputa en esta apasionante fecha del ascenso.

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