Ester Expósito y Kylian Mbappé: rumores de romance tras cena en París

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y la actriz española Ester Expósito han generado una fuerte repercusión mediática tras ser vistos juntos en la capital francesa. Diversas plataformas de espectáculos y cuentas de redes sociales difundieron registros de una salida que incluyó una cena íntima en un restaurante de estilo italiano.

Durante el encuentro, se reportó que Expósito degustó una lasaña, mientras que el delantero eligió una carbonara, plato que él mismo ha mencionado en reiteradas ocasiones como uno de sus favoritos.

La velada se extendió más allá de la cena, trasladándose al skybar del hotel Pullman, un reconocido rooftop con vista panorámica a la Torre Eiffel. Según testigos citados en redes sociales y cuentas dedicadas a la vida nocturna parisina, la pareja compartió cócteles frente a un ventanal con la ciudad iluminada de fondo. Historias publicadas por otros asistentes al lugar captaron a ambos conversando muy cerca, lo que incrementó las especulaciones sobre un vínculo sentimental.

Este acercamiento se suma a un antecedente reciente a fines de febrero, cuando ambos coincidieron en la semana de la moda en Madrid. En aquel evento, la actriz destacó con un diseño de Marine Serre elaborado con más de 800 pinceles reciclados. A pesar del revuelo causado por las imágenes y videos de su reciente salida en París, ninguno de los dos ha confirmado una relación hasta el momento.