Estrella y excampeón de UFC explotó contra Dana White por golpear a su esposa

El Presidente de UFC, el reconocido Dana White, sigue en la mira por una situación más que polémica. En un video que viralizó TMZ, el mandatario de la empresa que domina en el mundo de las Artes Marciales Mixtas quedó muy mal parado. En el mismo se lo vio a los golpes con su esposa en un bar. Por esto, Dustin Poirier, excampeón interino de los Peso Ligero, no se guardó nada.

"Nunca debes poner tus manos sobre una mujer. No sé las repercusiones que vienen con alguien de su estatura, dirigiendo estos negocios y haciendo algo así. No tengo idea. No es un buen aspecto seguro", fue lo que comenzó diciendo Dustin Poirier al respecto, en diálogo con Codo Sangriento. Sin lugar a dudas, el video viralizado sobre Dana White y su esposa no cayó bien en muchos peleadores.

Cuando le consultaron sobre lo que debería pasar con Dana White en UFC, si tendría que ser suspendido, despedido o tener alguna pena, el "Diamante" destacó lo siguiente al respecto: "Me mantengo al margen porque estaría hablando de mi trasero. No sé qué debería pasar". Algunos rumores dicen que la compañía líder en el mundo de las MMA evaluaría en estos días lo que terminaría pasando con el "jefe".

Palabras de Dana White sobre lo ocurrido

En relación a lo que se vio en el video, el propio Dana White salió a aclarar la situación vivida, a lo que dijo: "Mi esposa y yo salimos el sábado por la noche en la víspera de Año Nuevo y por desgracia eso es lo que pasó. Me han escuchado decir por años, ‘Nunca hay excusas para que un hombre ponga una mano sobre una mujer’ y ahora aquí estoy en TMZ hablando sobre eso".

"Mi mujer y yo llevamos casados casi 30 años, nos conocemos desde que teníamos 12 años. Obviamente hemos pasado por muchas cosas juntos, tenemos tres hijos y esta es una de esas situaciones que son horribles. Estoy avergonzado, pero también es una de esas situaciones en las que ahora mismo estamos más preocupados por nuestros hijos", expresó luego el Presidente de UFC.