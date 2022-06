¡Estremecedor! El terrible relato de Anita Álvarez, la nadadora que se desmayó en el agua

En el Mundial de Natación, Anita Álvarez vivió un dramático momento, desvaneciéndose en plena competencia. La atleta estadounidense no pudo dar batalla en la final del solo libre, una de las categorías de la natación artística, en la cita que se efectuaba en Budapest. La mencionada acabó su rutina y se desmayó antes de salir del agua, momento en el que Andrea Fuentes, entrenadora del equipo, se lanzó para rescatarla.

Después de estar dos minutos sin respirar y recuperarse, Anita Álvarez dialogó con diario El País, sitio al que le dijo: “En la última figura, donde tengo que despedirme levantando un brazo, me recuerdo pensando: ‘¡Empuja ese brazo! ¡No abandones ahora! ¡Dalo todo hasta el último segundo!’. En el pasado he sentido que me desvanecía. Esta vez creo que estaba muy conectada mentalmente, tan metida en mi papel, viviendo el momento tan intensamente, que estaba realmente disfrutando de mi actuación. Seguí, seguí, seguí…”.

Por su parte, su entrenadora, Andrea Fuentes, había dicho antes: “Los deportistas ponemos el cuerpo al límite, ha descubierto hoy donde está su límite. A ella le pasó hace un año: simplemente se quedó un poco en la superficie, un poco inconsciente, pero no se hundió. Yo estaba a un metro, entonces la saqué. En nuestro deporte es algo que puede pasar porque estamos sin respirar durante mucho rato, con las pulsaciones muy altas, y a veces el oxígeno no llega donde tiene que llegar y nos desmayamos”.

Momentos de tensión para Anita Álvarez

“En esta rutina me encontraba genial, tan cansada como siempre pero disfrutando. Y cuando sentí que por fin podía permitirme relajarme fue cuando todo se volvió negro. No recuerdo nada más. Al principio me chocaron las fotos, pero que ahora me lo tomé con calma. Ahora pienso que las fotos son hermosas de alguna manera. Verme ahí abajo en el agua, tan en paz, tan en silencio, y ver a Andrea bajando con su brazo extendido intentando alcanzarme, como una superheroína…”, expuso después Anita.

Si bien la federación no la dejará competir, Álvarez indicó: “En las fotos parece todo muy natural, aunque coger a una persona del fondo de una piscina y levantarla hacia la superficie es muy difícil. Siento mi cuerpo totalmente normal. Es algo que ya me ha ocurrido. Descansas y al día siguiente vuelves al agua. Tienes que hacerlo así para no cargar tu cabeza de miedo. Quiero terminar esta competición, que ha sido la mejor de Estados Unidos en mucho tiempo. Estoy muy contenta con mi solo, y ahora no quiero faltar al compromiso con mi equipo en la final del libre. Quiero acabar con la cabeza alta”.