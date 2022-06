Estreno de Netflix: dura menos de dos horas y tiene Adam Sandler como protagonista

Como cada mes, Junio trajo estrenos a la plataforma de Netflix de series y películas que los usuarios estaban esperando. A diferencia de apariciones inesperadas que revolucionan las redes, se estrenó una película estadounidense que tiene como protagonista al reconocido Adam Sandler.

Ya de ver su imagen o su nombre, miles de usuarios optaron por ver el estreno de Netflix. Sin embargo, es importante saber que "Garra", no es una comedia como el actor tiene acostumbrado a sus seguidores. Esta nueva aparición de Adam Sandler se asemeja a sus actuaciones más dramáticas.

Garra. Netflix

Garra trata de un deportista frustrado que intentó ser director técnico pero que no lo logró a pesar de trabajar en un equipo de Básquet de la NBA. Es que no cuenta con la confianza del presidente del club, por lo que está relegado en un pesto menospreciado buscando talentos alrededor del mundo. Sin embargo, al hombre que interpreta Adam Sandler, no le confían su criterio y no toman en cuenta sus recomendaciones.

En Netflix, se podrá ver la oportunidad que tendrá el actor de conseguir un jugador que cambie como lo ven y cuánto le confían. ¿Logrará Adam Sandler recuperar la confianza de su jefe y ser entrenador?