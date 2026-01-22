Estrenos de cine en San Juan: terror y acción renuevan la cartelera

San Juan renueva su oferta cinematográfica desde este jueves 22 de enero con una fuerte presencia del género de terror. Entre las novedades principales se destaca Terror en Silent Hill: Regreso al infierno, donde el protagonista busca a su amor perdido en un pueblo sombrío, y el filme argentino-uruguayo El susurro, que narra la cacería de dos hermanos en un bosque tras un secuestro violento. Estas propuestas se suman a la cartelera de las salas Play Cinema, Multiplex y Cinemacenter.

Para los amantes de la acción, llega Sin piedad, centrada en un detective que debe probar su inocencia ante una Inteligencia Artificial en apenas 90 minutos. También se incorpora Exterminio: El templo de huesos, donde los infectados ya no representan el mayor peligro para la humanidad.

En el ámbito del drama, se estrena Marty Supremo, una biopic sobre un campeón de ping pong interpretada por Timothée Chalamet. Por su parte, el suspenso está presente con La empleada, que relata los oscuros secretos de una familia rica.

La cartelera mantiene títulos de gran despliegue como Avatar: Fuego y Cenizas y la propuesta de terror nacional La virgen de la tosquera, ambientada en la crisis de 2001.

El público infantil cuenta con continuidad para producciones como Zootopia 2, Tom y Jerry y la brújula mágica y las aventuras submarinas de Bob Esponja.

Asimismo, la oferta se completa con Five nights at Freddy’s 2, que retoma los sucesos aterradores en la pizzería un año después. No se registran declaraciones en las fuentes proporcionadas.

Horario de las funciones en Play Cinema

Exterminio: El templo de los huesos. Funciones: 2D Cast: 17:20, 18:20, 19:30, 20:20hs. 2D Sub: 21:30, 23:20hs.

Tom y Jerry. Funciones: 2D Cast: 17:30, 18:30, 19:20, 21:20hs.

Marty Supremo. Funciones: 2D Sub: 21:50, 23:10hs.

La Empleada. Funciones: 2D Sub: 22:20hs.

Zootopia 2. Funciones: 2D Cast: 17:10, 18:00, 19:10, 20:00, 21:10hs.

Avatar: Fuego y cenizas. Funciones: 2D Cast: 23:00hs. 3D Cast: 20:10hs.