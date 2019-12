Estudiantes busca definir la llegada de Martín Cauteruccio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El plantel de Estudiantes de La Plata está de vacaciones pero el entrenador Gabriel Milito y los directivos trabajan para rearmar el plantel y, tras la llegada de Javier Mascherano, la prioridad es cerrar la llegada de un delantero y uno de los apuntados es el uruguayo Martín Cauteruccio sin lugar en el Cruz Azul de México.



El ex delantero de Quilmes y San Lorenzo no es tenido en cuenta por el entrenador del equipo "cementero" y a pesar que su vínculo finaliza en diciembre del 2020 busca una salida y una de las opciones es Estudiantes que pretende contratarlo.



La idea del "Pincha" es sumarlo al plantel de Milito pero no está dispuesto a comprar su pase, sino a hacerse cargo del contrato del futbolista si logra salir de la entidad mexicana.



Cauteruccio no tuvo continuidad en este último semestre y solo sumó 72 minutos en tres partidos. A pesar de esas estadísticas en Estudiantes confían en las condiciones del delantero y por eso aceleran para intentar cerrar su llegad antes de fin de año.



Además, la secretaría de fútbol, con Agustín Alayes a la cabeza, buscan acordar una extensión del préstamo hasta junio de 2020 del colombiano Edwar López, cuyo vínculo finaliza el 31 de diciembre y la opción es cercana a los 800.000 dólares.