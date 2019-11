Estudiantes fue mas oportuno y se quedó con el clásico ante Gimnasia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Gimnasia y Esgrima La Plata, situado en zona de descenso, sufrió la cuarta derrota consecutiva como local en el ciclo de Diego Maradona, al perder hoy en el clásico con Estudiantes por 1 a 0 en un partido válido por la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El delantero Mateo Retegui, de 20 años, hijo del DT de Las Leonas, Carlos "Chapa" Retegui, hizo la diferencia a los 11 minutos del segundo tiempo tras combinar con "La Gata" Gastón Fernández, en lo que fue su primer tanto por campeonato de primera división en el fútbol argentino.



La victoria "pincharrata", tercera en los últimos cuatro clásicos platenses, generó una profunda decepción en el estadio del Bosque, donde Gimnasia perdió todos los partidos disputados en la era técnica del astro.



El "Lobo", que llegaba de una enorme goleada ante Newell's en Rosario (4-0), sufrió la novena caída en la temporada y permanece en el último puesto de la tabla de promedios, ya con un coeficiente menor a un punto (0,984) producto de 63 unidades en 64 encuentros de las últimas tres campañas.



Estudiantes, en cambio, sumó la segunda victoria consecutiva, trepó al séptimo lugar con 19 puntos y se alejó de la zona caliente del descenso con 84 unidades.



El clásico se jugó con mucha intensidad y dejó polémica por los cruces de Maradona y "La Gata" Fernández al final del primer tiempo y el arquero visitante Mariano Andújar con el delantero local Héctor Tijanovich al final del juego.



"No me boludees", le recriminó Diego al futbolista de Estudiantes; "Es un buen jugador, pese a que no tiene nada en la cabeza", refirió Andújar sobre el atacante en los micrófonos de Fox Sports Premium.



En el primer tiempo Gimnasia tuvo más la pelota y buscó asociaciones entre sus medios, especialmente con José Paradela y Matías García.



El local arrimó peligro con un remate de lejos de Paradela sobre el travesaño, luego Germán Guiffrey- exigido- la tiró afuera, después Nicolás Contin capturó un centro desde la izquierda se García y cabeceó apenas afuera, y más tarde Victor Ayala remató a las manos de Mariano Andújar.



Estudiantes buscó con la velocidad de Manuel Castro por derecha -que en la más clara del visitante perdió en el cara a cara con Alexis Martín Arias- y con Edwar López por izquierda, pero estuvieron solos.



En el complemento Gimnasia volvió a tener la iniciativa, presionó en la salida del rival y tuvo una buena opción con un disparo de Ayala que volvió a neutralizar Andújar, y después Contín -de frente al arco- la tiró afuera.



Y en la respuesta Retegui recibió de Fernández en la puerta del area, maniobró con comodidad y puso la pelota junto al palo izquierdo de Martín Arias.



Pudo ampliar Jonathan Schunke pero su cabezazo fue bien rechazado por el arquero.



Gimnasia sintió el golpe, fue con más empuje que ideas, y no pudo torcer la historia, por lo que sigue sin ganar un clásico desde 2010 cuando se impuso por 3-1 en su propio estadio.







= Síntesis =



Gimnasia: Alexis Martín Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Lucas Licht; Víctor Ayala; Matias Miranda, José Paradela; Matías García y Horacio Tijanovich; Nicolás Contín. DT: Diego Maradona.



Estudiantes: Mariano Andujar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Juan Fuentes y Facundo Mura; Iván Gómez, Enzo Kalinski, Gastón Fernández, Manuel Castro; Mateo Retegui y Edwar López. DT: Gabriel Milito.







Goles en el segundo tiempo: 11m. Retegui (E).



Cambios en el segundo tiempo: 18m. Nahuel Estévez por Fernández (E), 26m. Jesús Vargas por Miranda (G), 31m. Ángel González por Castro (E), 34m. Claudio Spinelli por Tijanovich (G), 42m. Nazareno Colombo por Gómez (E) y 43m. Maximiliano Coronel por Licht (G).



Amonestados: Miranda (G); Fernández, Fuentes (E).



Estadio: Juan Carmelo Zerillo, del club Gimnasia y Esgrima.



Árbitro: Néstor Pitana.