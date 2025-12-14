Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing por 5-4 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez aseguró además su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El partido se destrabó recién en el tramo final del tiempo reglamentario. Racing abrió el marcador a los 80 minutos con una definición de Adrián “Maravilla” Martínez. Cuando la Academia parecía encaminar la final, Estudiantes encontró el empate a los 92 minutos por intermedio de Guido Carrillo y llevó el encuentro al alargue.

En el suplementario, el desgaste físico se hizo sentir en ambos equipos y las situaciones fueron escasas. La más clara fue para Racing, con una atajada decisiva de Fernando Muslera ante Martínez a los 114 minutos. El 1-1 no se modificó y el campeón se definió desde los doce pasos.

En la serie de penales, Estudiantes fue más efectivo. Muslera tapó el remate de Gastón Martirena tras la atajada previa de Facundo Cambeses a Edwuin Cetré. La definición llegó cuando Franco Pardo estrelló su disparo en el palo, lo que selló el 5-4 a favor del conjunto platense.

Estudiantes había ingresado a los playoffs como octavo de la Zona A y superó las eliminatorias previas para llegar a la final. Con este título en la Primera División, el Pincha obtuvo el boleto a la Copa Libertadores, luego de haber quedado afuera por la Tabla Anual. El próximo compromiso será el Trofeo de Campeones, que disputará el sábado ante Platense.

Racing, en tanto, se quedó a las puertas de un nuevo título local. Tras esta derrota, mantendrá el quinto puesto en la tabla acumulada y jugará la Copa Sudamericana 2026.