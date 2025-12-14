El presidente Javier Milei expresó su apoyo a la comunidad judía tras el ataque terrorista ocurrido este domingo en Australia, cerca de una celebración de Janucá. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, horas después de conocerse el hecho.

En ese contexto, Milei publicó un mensaje en el que hizo referencia directa al significado de la festividad y al momento en que se produjo el ataque. “Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”, escribió el mandatario.

En su publicación, el Presidente también incluyó una cita de contenido religioso para reforzar el mensaje de acompañamiento: “Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo’. ¡Ánimo!”.

El ataque tuvo lugar en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sídney, a pocos metros de un evento donde se celebraba Janucá, una de las festividades más importantes del calendario judío. Según informaron las autoridades locales, el tiroteo dejó al menos once personas fallecidas y 29 heridas.

El mensaje presidencial estuvo centrado en expresar respaldo y aliento a la comunidad judía frente a un hecho ocurrido en el marco de una celebración religiosa, y se sumó a otras manifestaciones de repudio y solidaridad difundidas a nivel internacional tras el ataque en Australia.