Por primera vez, la escuela Segundino J. Navarro EMER, de 25 de Mayo, eligió una forma diferente de anunciar a los alumnos de 5º que integrarán el nuevo Cuerpo de Bandera. Para hacer el momento más especial y cercano, directivos y docentes recorrieron cada hogar de los ocho estudiantes, llevando banderas, globos celestes y blancos, y una pancarta con el nombre de la escuela, mientras la música patria acompañaba la sorpresa.

El recorrido de las docentes y directivos se extendió hasta Casuarinas, a unos 6 o 7 kilómetros de la escuela, para llegar personalmente a los hogares de cada estudiante. La docente María Pérez explicó a DIARIO HUARPE el motivo de esta iniciativa: “Al observar que en otras instituciones se estaba comunicando la conformación del nuevo Cuerpo de Bandera de una manera más cercana, nos preguntamos por qué no replicar esa experiencia. Elegimos visitar los hogares porque entendimos que ese anuncio merecía un marco especial, íntimo y significativo para cada alumno”.

Docentes y directivos junto a una alumna.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Gestos de asombro, alegría, emoción y, en algunos casos, lágrimas reflejaron el valor del reconocimiento. “Fueron momentos cargados de orgullo y de sentido, que confirman que la escuela trasciende lo académico y se construye también desde los vínculos y las emociones”, agregó Pérez.

La visita de las docentes convirtió el anuncio del Cuerpo de Bandera en un momento inolvidable.

La iniciativa contó con la participación de todo el equipo docente: Paola, Patricia Primo, Patricia Torres, María Inés, Maricel, Natalia Ortiz y Mayra. También estuvieron la directora Mabel Castro y la vicedirectora Tania Jofré, quienes acompañaron cada visita y celebraron la repercusión positiva en la comunidad.

Para María Pérez, docente y miembro de la comunidad educativa, esta experiencia quedó marcada como un recuerdo único. “Es increíble recibir este anuncio de manera tan cercana, nos hace sentir parte de algo muy especial”, contó emocionada.

El cuerpo directivo y las seños visitaron a los ocho alumnos que formaban parte del Cuerpo de Bandera.

El recorrido casa por casa reafirma el compromiso de la escuela con la educación integral, donde los logros académicos se celebran junto con los afectos y el reconocimiento del esfuerzo de cada estudiante.