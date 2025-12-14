El Hospital Garrahan recibirá 6,7 millones de pesos y mil prendas de ropa y bolsos decomisados de marcas de lujo tras un acuerdo judicial que puso fin a la causa penal contra un comerciante acusado de vender artículos apócrifos en cuatro locales del barrio porteño de Once.

La investigación comenzó en mayo de 2023, cuando la Brigada Operativa de la Policía Federal detectó al imputado descargando 191 sweaters con logos falsificados. A partir de ese hallazgo, se allanaron todos los locales, secuestrando 753 prendas y 250 morrales. Un peritaje confirmó que toda la mercadería era apócrifa.

Inicialmente, la defensa ofreció dos millones de pesos, monto que la fiscalía consideró insuficiente. “El ofrecimiento presentado no guarda relación con sus reales posibilidades económicas”, señaló el fiscal Ramiro González, teniendo en cuenta propiedades y vehículos de alta gama del acusado.

Durante la audiencia ante el juez Sebastián Casanello, el imputado elevó la oferta a 6,7 millones de pesos, a pagar en tres cuotas, incluyendo la actualización por inflación. Además, se acordó que tanto el dinero como las prendas decomisadas serían destinados al Hospital Garrahan.

“El mecanismo de reparación integral permite extinguir la acción penal a cambio de una compensación adecuada, cumpliendo con los criterios del nuevo Código Procesal Penal Federal”, indicó la fiscalía. Una de las empresas afectadas se opuso, pero la objeción fue considerada sin fundamentación suficiente.

Con el acuerdo homologado, la causa queda cerrada, y el Garrahan podrá recibir los fondos y las prendas para su uso en beneficio de la comunidad pediátrica, mientras el comerciante evita el proceso penal.