La Federación Universitaria de la UNSJ inició una campaña con acciones directas e indirectas para pedirle al Gobierno provincial la implementación del boleto escolar gratuito en la provincia. Manuel Giménez, presidente del organismo, dijo que es necesario implementar este tipo de políticas en este contexto económico, en el que el 33% de las personas en el Gran San Juan está bajo la línea de la pobreza.

Tras esta solicitud, DIARIO HUARPE habló con el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Jorge Armendariz, y con el titular de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Ricardo Salvá, quienes brindaron ciertos números que ayudan a clarificar el panorama económico. Teniendo en cuenta que el costo de un pasaje estudiantil sin subsidio costaría hoy $60 y que el Gobierno ya subsidia $42, en caso de que se cumpla con el reclamo de los alumnos se deberá erogar alrededor de $300.000.000 anuales. Según dijo el titular de Transporte, llevar adelante esta iniciativa es muy complicado, pero igualmente escuchará a los estudiantes y su reclamo.

En tanto que Giménez expresó a este medio que desde las agrupaciones estudiantiles están llevando a cabo acciones indirectas y directas para acercar su deseo al Gobierno. En este sentido, este jueves a partir de las 14 horas llevarán a cabo una asamblea en los jardines del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Pero, además, el referente adelantó que están manteniendo reuniones con algunos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

“Para que esto se haga necesitamos voluntad política. La necesidad de los boletos gratuitos es una cuestión que no sólo vemos nosotros, hay muchos índices de desigualdad y pobreza que complican aún más a los jóvenes”, indicó.

En relación con esta propuesta, Salvá dijo que desde las empresas “no tienen problemas en llevarlo a cabo”, pero que Gobierno deberá hacerse cargo los costos. En este sentido, el empresario contó que, actualmente, el boleto común debería costar $180 y que el estudiantil sale una tercera parte, es decir, $60. Para que los estudiantes paguen $18, la Provincia está subsidiando $42.

El titular de ATAP develó la cantidad de boletos que se venden al mes en San Juan son 6.000.000. De ese total, 25% son de estudiantes, lo que significa que 1.500.000 alumnos viajan en colectivo en la provincia mensualmente. Matemáticamente hablando, para cumplir con el histórico reclamo del boleto estudiantil gratuito, el Gobierno debería erogar alrededor de $30.000.000 al mes, $300.000.000 al año si se toman sólo 10 meses que existe la actividad escolar.

Armendariz, titular de Tránsito y Transporte, expresó que está totalmente abierto a recibir a los estudiantes y a sus pedidos, pero pidió que lleven una propuesta formal que se pueda debatir y negociar.

“A mí me encantaría cumplir con este pedido, pero la verdad es que es muy difícil. Hoy por hoy no tenemos de dónde sacar esa plata. Es mucho volumen de gente, mucho volumen de boletos que hay que subsidiar. Si lo vemos desde una sola persona $20 no son nada, pero la verdad es que en volumen sí es mucho dinero”, dijo el funcionario.